Frykt for ny koronasmitte - Oslo Børs får juling

Frykten for en runde to av koronapandemien senker verdens børser, og Oslo Børs faller kraftig fra start. Kronen svekkes også kraftig.

Rett etter start tryner hovedindeksen Oslo Børs hele 3,5-3,6 prosent. Et kvarter etter åpning har fallet moderert seg litt til 3,3 prosent. Børsens desidert mest verdifulle selskap, Equinor, er ned 3,8 prosent 20 minutter etter børsåpning.

Nordnet skrev i sin morgenoppdatering at de ventet et fall for de 25 største selskapene på børsen (OBX-indeksen) på 2,1 prosent, med et sannsynlig fall mellom 1,9 prosent og 2,4 prosent. Et par minutter etter åpning er det altså mye verre enn det.

To selskaper som får skikkelig juling er flyselskapet Norwegian og riggselskapet Borr Drilling, som begge er ned 15-20 prosent tre minutter ett at handelen har startet.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen skriver at investorene i USA og resten av verden, er blitt mer skeptiske etter at en rekke børsindekser har hentet inn mye av det tapte fra tidligere i år.

Oljefall og kronefall

En annen faktor er oljeprisen. Ett fat nordsjøolje handles nå til drøyt 37 dollar fatet, som er en nedgang på nesten 4 prosent. Det bidrar også til en svake krone, halvparten av kronestyrkingen de seneste dagene er nå borte.

Mandag morgen må man i det profesjonelle valutamarkedet for første gang på en god stund over 11 kroner for en euro. For en dollar må man ut med 9,8 kroner. Kronen har svekket seg med 1,5-1,6 prosent det seneste døgnet mot de to nøkkelvalutaene.

Hovedindeksen ved Oslo Børs nådde på begynnelsen av året nye rekordnoteringer med nivåer over 940 poeng, for så å falle til under 640 poeng i mars. Så kom rekylen med en oppgang til nivåer over 850 poeng for en uke siden, før pessimismen igjen har overtatt.

Mandag morgen er hovedindeksen igjen under 800 poeng (se grafen under). Oslo Børs er nå ned snaue 15 prosent siden nyttår.

KLART NED: Hovedindeksen har i løpet av kort tid falt fra over 850 poeng til drøyt 790 poeng. Foto: (Infront)

Ingen effektiv behandling

For den kraftige oppgangen kom til tross for at det ennå ikke foreligger noen effektiv behandlingsform for Covid-19 viruset er på plass. Det er derfor naturlig å anta at det blir store svingninger i finansmarkedene fremover.

Aksjemarkedene var faktisk opp hele 40 prosent siden bunnen 23. mars og frem til forrige mandag. Det kraftigste fallet i forrige uke kom torsdag i kjølvannet av rentemøtet i den amerikanske sentralbanken dagen før. Sentralbanksjefen Powell var ikke psotivt til siktene for amerikansk økonomi. En

DNB Markets legger i sin morgenrapport mandag også vekt på frykten for en «ny bølge» av koronaviruset. I USA kan den gradvise nedtrappingen av smittevernstiltak og økt sosialt samvær ha bidratt til en økning i nye smittetilfeller i så mange som 22 stater forrige uke.

Rekordmange smittet

Det er over helgen også blitt rapportert om en ny oppblussing i Kina. Det er flere nye smittede halvparten av distriktene i hovedstaden Beijing. Faktisk har det aldri vært registrerte så mange koronasmittede i verden som nå.

Frykten for en oppblomstrin av koronapandemien et skudd for baugen for markedets forhåpninger om en såkalt «V-formet» oppgang. Det vil si rask og fullstendig, gjeninnhenting i den økonomiske aktiviteten.

Saken oppdateres utover dagen.