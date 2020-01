Frykten for dette lungeviruset i Kina senket børsene i Asia i natt

Dødsviruset skaper frykt i finansmarkedet i Asia.

Foreløpig er fire personer døde etter et coronavirus som har blitt spredt til fire asiatiske land. Det har skapt panikk blant mange aksjemeglere og investorer som fortsatt husker det dødelige sars-viruset som rammet Asia i 2002-2003. Viruset tok livet av 650 mennesker i Kina og Hongkong, og rystet økonomien på kontinentet.

Nå frykter meglerne det nye viruset, og det har ført til at mange har solgt aksjene sine i et stort omgang, skriver The Guardian.

Ekstra frykt på grunn av stor begivenhet

Det er en økende frykt for at det mystiske viruset kan smitte et enormt antall mennesker, siden det forventes at rundt 400 millioner personer er på reisefot i Kina de neste dagene på grunn av kinesisk nyttår.

Videoen under skal vise medisinsk personell i vernedrakter som skanner flypassasjerer - og skaper frykt på sosiale medier:

Hongkong har blitt rammet hardest av frykten, hvor børsindeksen har gått ned med to prosent. Den samme negative utviklingen ser man også i andre asiatiske markeder.

- På grunn av kinesisk nyttår vil millioner av mennesker reise til deres hjemsted, noe som fører til at situasjonen kommer helt ute av kontroll. Aksjesalgene er bare starten, vi kommer til å se mer de neste dagenem sa Margaret Yang, børsanalytiker i CMC Markets, ifølge The Guardian.

Mer enn 200 har blitt smittet

Kinesiske myndigheter har bekreftet at viruset er smittefarlig fra person til person, og at man tror viruset har sitt opphav i byen Wuhan. Foreløpig har over 200 personer i Kina blitt smittet av viruset som gir pustevansker, men det har også kommet meldinger om rammede personer i Thailand, Sør-Korea og Japan.

Det utelukkes heller ikke at viruset kan spre seg videre til Vesten.

- Det kan godt hende at viruset sprer seg, i hvert fall at det kommer enkelte tilfeller til Vesten. Det er ikke usannsynlig. Men jeg vil ikke kalle det en pandemi-situasjon. Folkehelseinstituttet er godt forberedt hvis det kommer til Norge. Beredskapen er på plass, sa overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, til Nettavisen.

- Dette kommer midt i influensasesongen, og vi vil se mange luftveissymptomer. Og da er det mest sannsynlig influensa, påpekte hun.