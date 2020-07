Frykter kjemperegning for Norge etter EU-pakke: – Helt borti natta

EUs krisepakke for å redde økonomien etter korona blir svindyrt for land som Sverige og Danmark. Nå frykter Sp-politiker at Norge også må punge ut.

Korona har knust økonomien for en lang rekke land, og spesielt merkes det i land som er avhengig av turisme. I Sør-Europa viser prognoser at økonomien vil krympe opp mot 10 prosent. Mens arbeidsledigheten forventes å være 3,5 prosent i Tyskland neste år, er det forventet 13 prosent i Italia og 17 prosent i Spania.

Med dette bakteppet bestemte EU seg for å sette i gang en voldsom krisepakke på totalt 750 milliarder euro, eller nært 8000 milliarder norske kroner. Omtrent halvparten av summen er lån.

Men pengene må hentes fra medlemslandene som allerede har økonomiske problemer. Sverige, en av de rikeste landene i EU, er nødt til å spytte inn 15.000 kroner per innbygger.

Sjeføkonom Michael Grahn i Danske Bank i Sverige anslår at regningen totalt blir på 120-150 milliarder kroner for Sverige. Han er usikker på om det er noen god investering for landet.

– Dette er 2-3 prosent av BNP, noe som er svært mye penger. Dersom EU henter seg kraftig inn igjen, kan dette tjene svenske eksportindustri, men for øvrig har jeg veldig vanskelig for å se en positiv økonomisk effekt av dette, sier Grahn til NTB.

– Kunne blitt 70-100 milliarder kroner

Senterpartipolitiker Sigbjørn Gjelsvik priser seg lykkelig over at Norge ikke er medlem av EU.

– Skulle Norge betalt omtrent det samme som Sverige per innbygger kunne det fort blitt en regning for Norge på 70-100 milliarder kroner, sier Gjelsvik.

Dette er basert på at Norges økonomi sammenlignet med Sveriges.

NEI TAKK: Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik sier nei takk til EU, og frykter at Norge må punge ut etter EU-krisepakken. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– Jeg hører stadig floskler om at vi ikke må «melde oss ut av verden». Men dette handler om beinharde prioriteringer om hva som ivaretar norske interesser. Sverige og andre land blir pålagt å betale store summer inn til EUs byråkrati, og eksperter er usikre på om de vil se positive ringvirkninger, sier Gjelsvik.

Men Norge kan likevel ende opp med å bidra ekstra mye til EU. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekreftet overfor NTB at hvilke forpliktelser Norge får ikke er klart. I følge NTBs beregninger kan det bety nærmere 21,3 milliarder kroner i forpliktelser via EØS-avtalen, eller rundt 3 milliarder kroner årlig.

– EØS-avtalen er en helt borti natta avtale. Vi betaler netto 3,5 milliarder kroner i året - og frykten er at det vil øke fremover, sier Gjelsvik.

Han etterlyser svar fra EU-forkjemperne om hvor de ønsker å kutte i utgiftene for å finansiere prosjektet.

– Se på det som Marshallhjelp

Leder av Europabevegelsen og Høyre-representant Heidi Nordby Lunde mener krisepakken fra EU må ses på som Marshall-planen.

Marshallhjelpen var et utenrikspolitiske prosjekt i regi av USA for å gjenoppbygge Europa etter krigen. En del av det var for å bygge opp økonomien, slik at europeiske land kunne handle med USA. Prisen på Marshallhjelpen ville i dagens penger tilsvart omtrent 1.300 milliarder kroner.

– USA ved Marshallhjelpen var en ren utgift. De gjorde det ene og alene for å bygge opp et marked for å kjøpe amerikanske produkter og tjenester. Den samme grunnen er det som ligger bak krisepakken. Sverige hadde ikke sagt ja til dette om det ikke var i deres interesse, sier Nordby Lunde.

JA TAKK: Leder i Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, mener Norge vil ha alt å tjene på at Europa kommer seg på fote igjen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Hun mener landene er såpass avhengig av hverandre, at det er strengt nødvendig å bidra i krisetider. Ved å hjelpe økonomien i de sørlige landene, vil også land som Sverige, Danmark og Finland tjene på det, mener hun.

– Det verste av alt er Norge, som står utenfor, vi betaler ikke kontingent, og tjener massivt på at det europeiske markedet kommer raskt nok tilbake for å kjøpe norske varer og tjenester - men vi bidrar ikke, sier hun.

– Men det er vel konsekvent land som Sverige, Danmark, Tyskland og så videre som må bidra fordi de andre ligger langt bak?

– Det er dem som er netto økonomiske bidragsytere som betaler mest i rene penger, men at Norge har tjent ekstremt mye på å få billig arbeidskraft fra Øst-Europa er det vel liten tvil om.