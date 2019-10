Frykter kjøpesenterdød med nytt sykkelfelt: - Svært alvorlig for oss

Signalbygget kostet 300 millioner. Nå frykter senterlederen at senteret må stenge dørene om ikke bilene slippes til.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - Vi er positive til syklister og sykkelfelt, og vi har lagt til rette for mange sykkelparkeringer også. Men det er vanskelig å sykle med fire handleposer på 18 kilo hver fra Helgø Meny samtidig som du har med tre vinflasker fra Vinmonopolet. Herbarium er et sted for storhandel, og da er kundene helt avhengig av å få parkere i nærheten, sier Kjetil Thulin, daglig leder i Øgreid Eiendom.

Store navn har kommet sammen for å skape Stavangers nye signalbygg «Herbarium»: Øgreid-familien har gjennom 143 år investert i Stavanger, og har en forvaltningskapital på rundt 2 milliarder kroner. Verdensberømte Snøhetta står for arkitekturen på det som sies å være det største byutviklingsprosjektet i Stavanger sentrum på 50 år.

Øgreid Eiendom og daglig leder Thulin forventet i utgangspunktet en omsetning på 400 millioner kroner per år fremover. Drømmen fikk imidlertid et skudd for baugen da Thulin leste Stavanger kommunes planer for området rundt Herbarium.

- Kommunen foreslår å fjerne halve trafikken til kjøpesenteret, og det er svært alvorlig for oss. Veien har vært stengt under ombyggingen, og vi har virkelig merket hvilken effekt redusert tilkomst har på omsetningen, sier Thulin, som i et brev til kommunen viser til at omsetningen til butikkene falt med 50 til 70 prosent i ombyggingsperioden.

I brevet til kommunen skriver Thulin at en redusert adkomst med bil i verste fall kan bidra til å stenge dørene til Herbarium.

Frykter for omsetningen

Kommunens planer legger opp til at Herbarium omkranses av et rødt sykkelfelt og en enveiskjørt gate - noe Thulin varsler at kan få katastrofale følger for signalbyggets inntjening. I brevet til kommunen, som Stavanger Aftenblad først omtalte, hevder Øgreid Eiendom at halve omsetningen til Herbarium går i vasken om planene blir en realitet.

- Dersom folk ikke får parkert eller må spasere et stykke fra kjøpesenteret til parkeringen, så velger kundene heller et annet kjøpesenter. Logistikk er utrolig viktig, og å halvere trafikken er alvorlig for næringslivet, sier Thulin, og fortsetter:

- Herbarium har, sammen med Parkeringshuset Kyrre, cirka 400 parkeringsplasser, så det skal ikke stå på parkeringsplassen. Det er tilkomsten til parkeringsplassene som er poenget her.

GOD PLASS: I denne gaten langs Herbarium har Stavanger kommune foreløpig lagt planer for ett stort sykkelfelt samt én enveiskjørt vei for biler. Det gjør at selskapet bak Herbarium, Øgreid Eiendom, reagerer og frykter omsetningssvikt. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Nå håper Øgreid Eiendom at kommunen omgjør planene for å legge til rette for bilene som skal inn og ut fra Herbarium.

- Vi håper å få til en god sykkelløsning, samtidig som vi får to kjørefelt i hver sin retning. Hvis ikke blir det ødeleggende for næringslivet i området, sier Thulin.

- Hadde dere gått inn med så mye penger om dere visste at det ville bli énveiskjøring og sykkelfelt langs senteret?

- Det er vanskelig å si om vi hadde investert like tungt om vi hadde visst hvilke planer kommunen hadde for trafikken i området. Vi hadde nok omdisponert og satset på andre typer butikker og flere kontorer i stedet, sier Thulin.

MDG har ikke tro på at omsetningen går ned

Daria Maria Johnsen, Miljøpartiet De Grønnes talsperson i Stavanger, sier til Nettavisen Økonomi at hun forstår Øgreid Eiendoms bekymring, men at hun ikke tror omsetningen vil gå ned på grunn av færre bilister.

- Den selvpåførte ombyggingen av kjøpesenteret har gjort at kundegrunnlaget har sviktet. Det er forståelig, for ingen vil handle på en byggeplass. Men nå som Herbarium snart står klart, ser jeg ingen grunn til at kundene ikke skal komme, sier Johnsen.

- Så du tror ikke at enveiskjørte gater og sykkelvei vil påvirke kundegrunnlaget?

- Nei, fordi det er en stor parkeringsplass både inne på Herbarium og like over gaten ved postkontoret. For syklistene og gående blir området i tillegg mer sikkert og fremkommelig, sier MDG-toppen.

SIGNALBYGG: Det Snøhetta-tegnede kjøpesenteret Herbarium er få dager unna åpning. Før het senteret Straensenteret, og butikkene som har holdt åpen gjennom ombyggingsperioden har opplevd et omsetningsfall på mellom 50 og 70 prosent, ifølge Øgreid Eiendom. Foto: Magnus Ekeli Mullis

I en kommentar til Nettavisen Økonomi sier Venstres Per A. Thorbjørnsen, som er leder i utvalget som behandler saken, at han ikke har noe problem med at saken utsettes for å sikre ordentlig dialog med næringslivet.

- Vi ønsker en god løsning. Jeg ønsker ikke å spekulere mer i saken før vi får behandlet den, og mye går i retning at det ikke blir før i desember, sier Thorbjørnsen.

I saksfremlegget fra kommunen står det at etableringen av sykkelfeltet vil forbedre sikkerheten og fremkommeligheten for syklistene, samt skape et mer sammenhengende sykkelnett i Stavanger. Tiltaket, som har en budsjettramme på 660.000 kroner, vil ifølge kommunen føre til bedre vilkår for varetransporten til senteret på grunn av mindre trafikk og bredere kjørefelt enn før.

«Tiltaket støtter opp om overordnede målsetninger for Stavanger kommune om å nå nullvekst i biltrafikken. Tiltaket er direkte med på å tilrettelegge for miljøvennlige reiser med sykkel», skriver kommunen.