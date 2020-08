Frykter nedleggelser av suvenirbutikker: - Helt grusomt

Det går trådt for suvenirbutikkene for tiden, og nå frykter flere for framtiden.

Koronapandemien, stengte landegrenser og stort sett bare norske turister de siste månedene, har ført til vanskelige tider for suvenirbutikkene rundt om i landet. Vi har snakket med flere av dem som sliter økonomisk.

- Det er helt krise. Vi har hatt litt omsetning i sommer, og har hatt alle tre butikkene åpne. Men vi ligger jo bare på ti prosent av omsetningen i forhold til en vanlig sommer, forteller Bent Arne Hansen, eier og daglig leder av Tourist Shop Tromsø.

Fortsatt er 20 ansatte permitterte, og bare få har vært tilbake i jobb - men kun 50 prosent.

- Nå kommer vi til å ha litt omsetning i omtrent én uke til, og så er det slutt, sier han.

- Butikkene vil nok forsvinne

Hansen forteller at vintersesongen i Tromsø er stor for dem, men han tror den kommende sesongen ryker om koronaviruset blusser opp igjen nå.

- Vi sitter litt på gjerdet og venter på hva regjeringen kan gi oss av støtteordninger etter august, men om de ikke forlenger støtten må vi se realiteten, sier han, og forklarer:

- Én til to butikker vil nok forsvinne. Det er helt grusomt.

Han åpnet den første butikken for fem år siden, og siden har han åpnet to andre suvenirbutikker i Tromsø sentrum.

- Det volumet vi har hatt de siste årene tror jeg ikke kommer tilbake, så det er ikke lenger behov for alle tre butikkene mine, sier han.

Hansen forteller at han har rundt 400.000 kroner i husleie for de tre butikkene, og om både vintersesongen og neste års sommersesong ryker, blir det for tøft økonomisk.

- På sommeren er det mange turister fra cruiseskip, og det er vel tvilsomt at noen tar cruiseskip neste sommer. Da blir det 1,5 år til neste sesong vi kan tjene penger på.

Hansen prøver imidlertid å finne andre ting han kan drive med, for å beholde de ansatt om han må legge ned et par butikker.

Lav omsetning

Også for suvenirbutikkene til Audhild Viken AS, som har butikker i Bergen, Oslo, Stavanger, på Dombås og Skei i Jølster, går det dårlig.

- Vi lå på 35 prosent av normalomsetning i juli. Totalt sett fra april og ut juli lå vi på 19 prosent av normalomsetning, forteller daglig leder Harald Viken.

- Det er butikkene i distriktet - Skei og Dombås - som har utmerket seg i juli. Butikken i Oslo er derimot den som har gått dårligst, forteller han.

Selv om juli måned gikk bedre enn de hadde budsjettert for - på «koronabudsjettet», som var veldig nøkternt - håper de på enda bedre august.

- Vi hadde forhåpninger om flere utenlandske turister i august, som skulle gi oss bedre inntjening, men nå er vi redd for at det kanskje blir færre kunder enn forventet, sier han.

LEDER: Harald Viken er daglig leder for Audhild Viken AS, som har suvenirbutikker flere steder i landet. Foto: Privat

Frykter nedleggelser

Nå frykter Viken for konsekvenser for suvenirbutikkene sine.

- Bufferen vi vanligvis bygger opp om sommeren, den har vi ikke i dag. Det blir en krevende vinter, og jeg er spent på hvilke tiltak vi må gjøre for å holde firmaet gående så vi er klare for sesongen 2021, forteller han.

Allerede har fire-fem faste ansatte blitt tilbudt å gå ned i stilling, for å kunne beholde jobben. Viken håper at konseptuelle endringer gjør butikkene mer attraktive for norske kunder, så de slipper ytterligere oppsigelser og permitteringer.

- Vi satser mer på norske merkevarer innenfor gave, interiør og tekstil. Vi kjøper inn varer som norske forbrukere er kjent med og som også er interessante for utenlandske kunder. Dermed håper vi at helsårsgrunnlaget for butikkene blir forbedret, forklarer han.

Han håper det lønner seg for dem å fortsette å holde butikkene åpne.

- Vi må gå gjennom butikkene hver for seg for å se på lønnsomheten. Det arbeidet begynner vi med nå, forteller han.

- Frykter du for at dere må legge ned butikker?

- Firmaet er avhengig av at de utenlandske turistene kommer tilbake på samme nivå som tidligere innen begynnelsen av neste sommersesong, for å unngå å legge ned enkelte butikker.

Totalt har de 50 ansatte i Audhild Viken AS.

90 prosent nedgang

Brødrene Kyrre og Silver Wangen driver totalt åtte suvenirbutikker, og har butikker i Flåm, Voss, Aurland, Norheimsund og Ålesund.

- I alle våre butikker har vi en omsetning i juli som er 14,5 millioner kroner lavere enn i 2019, noe som vil si en nedgang på 73 prosent. Totalt i år har de så langt en nedgang på 90 prosent, sier Kyrre Wangen til Nettavisen.

Han forteller at de har greid å kompensere det fallende salget av tradisjonelle suvenirer med tekstil- og turprodukter.

- Samlet sett er situasjonen vesentlig bedre enn vi fryktet på forhånd. Nordmenn og veldig mange utenlandske folk som er bosatt i Norge, har besøkt oss. Disse har igjen et mye høyere forbruk enn en del utenlandske besøkende, forteller han.

HÅPER PÅ NORMAL DRIFT: Kyrre Wangen driver åtte suvenirbutikker med broren sin, og han håper de kan fortsette med normal drift tross stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Foto: Privat

Wangen påpeker imidlertid at det ikke er nok i lengden, og sier de er helt avhengige av utenlandske turister. Han forteller at de har hatt turister fra blant annet Tyskland, Danmark og Nederland i det siste, men nå frykter han det får konsekvenser.

- Flere utlendinger kommer til Norge fordi det oppleves trygt. Derfor er vi veldig redde for oppblomstringen som vi ser nå. Det er bedre for oss med tøffere tiltak som bringer oss raskt tilbake til normalen enn at pandemien blir langvarig, sier han.

Takket være krisepakker, og deriblant låneordninger, fra regjeringen, har de klart seg økonomisk så langt. De har også oppsparte midler på bok, så slik det ser ut nå, regner de med at samtlige butikker kan drives videre som før.

Gikk konkurs

To uker før lockdown tok Wangen-brødrene også over driften av Norway Shop, som eier to suvenirbutikker i Oslo sentrum. Tidligere i sommer ble det imidlertid kjent at Norway Shop gikk konkurs.

- Dette selskapet hadde opparbeidet seg en gjeld i tillegg til skyhøye husleier og ingen økonomiske reserver. Dette var ikke forenelig med en nedstenging av landet. Vi har tapt det vi gikk inn med, forklarer Wangen.

Selv om det er surt å tape de pengene, påpeker han at de som handelsmenn er opplært til å aldri satse mer en det vi har råd til å tape.

- Denne barnelærdommen er vi svært glad for nå. Skjebnen til dette selskapet har ingen effekt på våre gamle butikkanlegg, sier han.