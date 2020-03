Frykter smittebomber: Nå har milliardæren sendt brev til Erna Solberg

Norges første kvinnelig milliardær med selvskapt milliardformue etterlyser strengere smitteverntiltak og ber nå statsministeren om å stramme til.

Nettavisen skrev tidligere i vinter at milliardæren Hilde Midthjell vil gi bort hele formuen når hun dør. Nå har den aktive gründeren og investoren sendt et brev til statsministerens kontor der hun ber om enkelte strengere tiltak.

I brevet ber Midthjell statsministeren om å stenge restauranter og cafeer helt for servering til sittende gjester, stenge klesforretninger, Ikea, samt andre interiør- og byggevarebutikker. Hun mener også at myndighetene bør være enda tydeligere på at ungdoms/russefester eller liknende kan gi straff.

Hilde trekker frem at akkurat disse bedriftene kan gi høyere smittespredning enn andre. Folk tar på interiør og klær som det er umulig å få vasket grundig før neste kunde.

Umiddelbart!

«Skal regjeringen slå «hardt ned» for å hindre smittespredning, må de slå ned på dette også – og umiddelbart – slik at vi får best mulig effekt til etter påske», er det klare rådet.

På spørsmål om hvorfor hun sendte dette brevet, svarer Midthjell - Norges første kvinne med selvskapt milliardærformue - at hun opplever at det er mange frustrerte rundt henne som reagerer på ulik praksis

- På et vis er det veldig strengt, samtidig som de ser at det er stappfullt av mennesker på Ikea. Folk sitter tett sammen på Baker Hansen og tar en kopp kaffe skravler. Når jeg stikker innom storsenteret i nærheten av der jeg bor, går noen inn i klesbutikk og prøver klær.

Følg også: Livestudioet koronaviruset

Sitter tett

- Noen steder har mange flere smittekilder enn andre. Det er helt greit at restauranter kan levere ut mat, men selv om det skal være minimum én meter avstand, opplevde jeg nylig at folk satt svært tett, svarer Midthjell.

Hun minner om at en serveringsperson som blir smittet, kan smitte mange andre. De tar i ting, og det er umulig å levere fra seg mat mer enn én meter unna. I klesforretninger er det umulig ikke å ta på tøyet, og koronaviruset kan etter det jeg har lest overleve flere timer på klær.

- Det er enkelte ting jeg ikke skjønner når smitteproblemstillingen er såpass stor, og vi likevel lammer så hardt. Mat må vi ha, men vi trenger ikke å sitte på restauranter og kafeer.

- La oss stenge de for sikkerhets skyld. Klesforretninger har lite kunder, og så oppfordrer justisminister Monica Mæland oss til å handle klær, sukker Midthjell, og viser til et TV-innslag med Mæland.

Les også: Spår store konsekvenser for norske butikker - vil bli en lang lidende prosess i mange år

Enda strengere

Hun er opptatt av at når vi om en uke går inn i påsken, er det litt over to uker til tiltakene skal evalueres.

- Mitt viktigste poeng er at vi kan gjøre de strenge tiltakene vi har enda litt strengere med en gang, slik at vi er tryggere på å oppnå best mulig effekter. Jeg snakker ikke om portforbud, det er absurd i Norge, fordi vi har så mye plass. Men la oss blir anda strengere på de områdene hvor det fortsatt er store smittekilder, som klesforretninger, restauranter og interiørforretninger, sier hun.

- Vi tar på tingene som kan gi økt smittefare, og det er mulig vi smitter mer enn det vi ellers har gjort. Jeg vet at de menneskene jeg omgås er forsiktige, men blir livredd om de kjenner noen om har handlet klær, vært på restauranter. Jeg kjenner meg utrygg på om de har overholdt reglene.

Midthjell har selv studert medisin og viser til at leger hun kjenner, mener det bør bli strengere. Hvis hver av de koronasmittede smitter 1,3 personer, sier sykehussjefene at det har ikke sykehusene kapasitet til.

Urettferdig

- Når mange bedrifter først strupes og får støtte, er det urettferdig at noe blir veldig strengt, mens det ikke tas tak i andre smittekilder.

- Yrkesgrupper som psykologer, kiropraktorer, og frisører stenges, som er forståelig. Imidlertid kan de ved bruk av munnbind og desinfisering minimere smitte. Samtidig kan jeg sitte på en kafé og surre rundt ellers.

Midthjell sier dette oppleves urettferdig og demoraliserende. Norge tåler dette strenge tiltak en stund, men tiltakene vi har iverksatt har hull som gjør at smitten kan spre seg andre steder.

Midthjell mener at vi med disse hullene risikerer at tiltakene må forlenges, og akkurat nå har vi ikke råd til å gamble. Hun viser til hva som skjer i enkelte andre land, som Italia.

Ingen vits

- Det er ingen vits i å ta den risikoen for ting vi ikke trenger, å risikere overbelastning av sykehusene og må prioritere hvem som skal få behandling mens vi kan fortsatt kjøpe klær, gardiner, og gå på kafé.

- I Danmark og i andre land har de stengte butikker og restauranter, unntatt matbutikker og apotek. og vi trenger ikke den risikoen nå, sier Midthjell.

- I Frankrike er 34 prosent av de som er i respirator under 60 å. Vi tror det bare er de gamle som rammes, og jeg har til og med hørt unge si det rammer ikke oss. Enkelte har fortsatt fester. En del gir litt blaffen, og vi må også være tydelig på at dette er straffbart.

- Hva mener du er det minste ondet i dagens vanskelige situasjon?

- Det minste ondet er at vi får noen tilleggsregler. De eneste butikkene som nå egentlig går bra, er interiørforretninger. Klesbutikkene er nesten tomme likevel, og restauranter får ikke servere alkohol og må stenge tidlig.

Hvorfor vente?

- Det er vanskelig å hindre smitte hvis det kommer en inn i forretningen som har smitte. Jeg mener at vi ikke MÅ stenge kjøpesentrene, men vi må stenge butikker der folk tar på mange ting. Vi må unngå de mest alvorlige smittekildene som fortsatt er der, og hvorfor vente til etter påske når likevel alt er nede? spør Midthjell retorisk.

Hun mener det ville værer mye mer oppløftende for henne å vite at om 14 dager er det ingen hun kjenner om har vært på Ikea og andre steder med store smittefare. Da kan folk tryggere få besøke sine gamle og få behandlet rygger og nakke.

Konfrontert med dette svarer, Ikea at de følger myndighetens råd tiltak basert på deres instrukser og har gjort ganske mange tiltak for sikre helsen til kunder og ansatte.

Les også: Nye koronasymptomer - her er tegnene på at du kan være smittet uten å vite det (+)

Veldig dyrt

- Hvor alvorlig er denne krisen for Norge, hva frykter du?

- Det er klart dette er alvorlig, en av de mest alvorlige situasjonen vi har vært oppe i noen gang. Men vi er utrolig heldige i dette landet som har så mye penger å rutte med og kan støtte næringslivet hvis dette ikke drar ut over for lang tid.

- Sørg heller nå for at vi er litt strenge i begynnelsen til vi får mer kunnskap, fremfor å risikere at viruset sprer seg. Da vil dette dra ut i tid og det blir veldig dyrt for bedriftene og staten. Det hjelper ikke åpne butikker hvis folk ikke føler at de er trygge der.

- Hva med deg selv som investor, hvordan merker du denne krisen?

- Jeg befinner meg i en veldig privilegert situasjon på mange måter. Jeg har solgt de største investeringene mine i Dale og Dermanor og er glad jeg slipper å sitte med alt ansvaret nå, svarer Midthjell.

Hun slipper å forholde seg til butikker som må stenge og er «fryktelig takknemlig» akkurat nå for ikke å måtte jobbe døgnet rundt: Hva kan vi gjøre for å tjene penge, og finnes det noen alternativer?

Sitt rolig

- Hva vil du anbefale nervøse småsparere å investere i nå i disse usikre tider?

- Det jeg har av aksjer, går rett ned. Mitt råd er å sitte ganske rolig i en periode. Man kan sikkert gjøre noen gode oppkjøp, men på den annen side vet man ikke om enkelte bedrifter går konkurs.

- Og for all del ikke begynn og spekulere nå ved å bruke penger man får fra staten, advarer Midthjell. Man må aldri investere mer enn det man har råd til å tape.

Midthjell sier hun fortsatt er milliardær til tross for børsfallet. Ca. 20 prosent av formuen er plassert i aksjer. Hun har også satset noe av formuen på oppstartbedrifter, som sliter virkelig tungt. Disse bedriftene er i en fase der inntektene knapt ha begynt å komme.

- Noen av dem har måttet stenge virksomheten helt ned, men ingen av dem er slått konkurs. Jeg tror de fleste kommer oppe og står igjen, men det kan bli en krevende en periode hvis de ikke får lån fra banken eller støtte fra staten, når de ennå ikke har så mye inntekter.

Les også: Langt flere vil dø av korona enn av tiltakene

Lukket

Midthjell har blant annet investert i solenergi og et opplevelsessenter som har brukt masse penger på utforskning. Nå er dette markedet lukket.

- Og mange av disse oppstartsbedriftene er allerede belånt, slik at det ikke er lett for dem å få lån fra banken. Da må eierne inn med frisk kapital, men mange eiere blør.

Selv har milliardæren investert veldig bredt, noe hun er «veldig glad for». Midthjell har ikke plassert hele formuen i aksjer, men har noe i eiendom, noe i fond, også i hedgefond til den nye sjefen for oljefondet. I tillegg har hun noen private investeringer og har spredt risikoen godt

Hun sier hun er relativt lite sårbar sammenliknet med mange andre, men ser at næringslivet rundt henne blør hvis vi ikke får kontroll over epidemien relativt fort.

Ulogisk

- Får vi kontroll, kan vi begynne å åpne opp butikker, vi kan bruke munnbind hos frisøren, hos kiropraktoren, hos fysioterapeuter. Det er bedre at vi er litt mer forsiktig nå i to-tre uker og kjører enda hardere, så kan vi heller slippe opp etter påske hvis vi ser ting har fungert.

- Da kan vi eventuelt begynne å åpne samfunnet igjen, men beholde gode hygienetiltak. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke skal være like strenge som de er i Danmark. Vi må stenge de store smittekildene, det jeg brenner for, sier en engasjert Midthjell.

Nettavisen Økonomi konfronterte på en pressekonferanse fredag statsminister Erna Solberg (H) med Midthjells påstander. Solberg avfeide dette med at det er opp til butikkene å praktisere regelen på 1 meter, og at frisører, kiropraktorer, fysioterapeuter ol, ikke kan behandle folk fra lang avstand.

Får ikke vasket alt

- Det regjeringen tydeligvis ikke helt har tenkt på, er at det kan legges igjen smitte på flater og klær, som skjer spesielt i butikker der folk tar på mange ting. Det er umulig å få vasket alt mellom hver kunde. Og hvordan skal en servitør holde en meters avstand? er Midthjells svar.

- Men med munnbind og desinfisering mellom hver kunde er smittefaren neppe større enn i de spesifikke butikkene jeg har nevnt. Det gjelder spesielt etter at både behandlere og pasienter over påske var vært i karantene eller nesten-karantene.