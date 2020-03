Frykter verste ledighet siden krigen - denne gruppen går helt fri

NAV melder om sterk økende arbeidsledighet. NHO frykter at ledighetsrekorden fra 1993 blir slått.

Som en konsekvens av spredningen av koronaviruset i Norge, varsler flere og flere selskaper og bedrifter at de vil permittere ansatte. Norwegian og SAS permitterer store deler av de ansatte, og det samme gjør milliardærer som Petter Stordalen og Odd Reitan i hotellbransjen.

Tirsdag sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum at han frykter den høyeste ledigheten i Norge siden krigen, dersom koronaviruset fortsetter å lamme norsk næringsliv. NAV melder at det på fem dager har kommet inn 45.000 søknader om dagpenger ved permittering. På én uke har det blitt 84.000 flere helt arbeidsledige hos NAV, en økning på 128 prosent.

– Og det er bare begynnelsen. Dette er førstelinjen. Det er flyselskapene, hotellene og noen av produksjonsbedriftene. Det er før vi har sett annen runde med virkninger, sier Dørum til NTB.

USIKKERHET: – Vi vet ikke hvor mange som vil permitteres. Men det vi kan være ganske sikre på, er at det i store deler av norsk næringsliv blir stillstand framover, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Hovedårsaken til økningen i helt arbeidsledige er flere permitterte, ifølge NAV. Forrige ledighetstopp ble nådd sommeren 1993. Den gang steg registrert arbeidsledighet i Norge til over 6 prosent.

Offentlige ansatte permitteres ikke

Det betyr at tusenvis av nordmenn allerede er midlertidig suspendert fra sine plikter som arbeidstakere. Samtlige partier på Stortinget har blitt enige om at staten skal ta en stor del av regningen for permitteringer, sykepenger og omsorgspenger.

I Norge kan bedriftene permittere ansatte dersom det finnes en saklig grunn til det, for eksempel at koronaviruset lammer nordmenns reisevaner eller at oljeprisen har blitt sendt til rundt 30 dollar fatet.

Mens private arbeidsgivere gjennom praksis i arbeidslivet, rettspraksis og tariffavtaler kan permittere ansatte, har ikke offentlig sektor samme mulighet, selv om enkelte offentlige ansatte vil ha mindre å gjøre enn normalt.

– Det synes jeg er helt uproblematisk. Stat og kommune spiller en annen rolle, og nå er det viktig at vi har sektorer som virker stabiliserende på økonomien. Det er veldig viktig at staten nå, selv om den mest sannsynlig vil få inntektssvikt og skattesvikt, ikke reduserer aktiviteten. De må holde hjulene i gang og sørge for normal aktivitet, sier Steinar Juel, samfunnsøkonom i tankesmien Civita.

STILLSTAND: Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita og tidligere mangeårig sjeføkonom i Nordea, frykter at konsekvensene av koronakrisen vil bli store. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Statlige arbeidsgivere kan ikke bruke permitteringer som et alternativ til oppsigelse for å redusere kostnader. Staten har kun lov til å stenge arbeidstakerne ute fra arbeidet som et ledd i en streik eller liknende. Kommunenes mulighet til å permittere er også svært begrenset, men kommunene kan i enkelte og under helt spesielle omstendigheter permittere, og dette er regulert etter tariffavtaler.

– Blir du som samfunnsøkonom provosert over at noen ansatte i samfunnet er skånet, selv om de kan ha lite eller ingenting å gjøre?

– Jeg regner med at de har noe å gjøre. NAV skriker vel etter arbeidskraft i disse tider. Det samme gjør kommunale og statlige helsetjenester. Skolene står i knestående, men vil forhåpentligvis finne løsninger som gjør at de ansatte jobber som normalt. I tillegg vil byggesaker, veigraving og parkanlegg gå som normalt, og staten har et ansvar for å holde aktiviteten oppe der det er mulig i økonomisk nedgang, sier Juel.

Frykter dypere bølgedal enn noensinne

Tirsdag sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB at ingen av de ansatte i Oslo kommune vil bli permittert. Ansatte i kommunen må imidlertid være forberedt på å bli brukt på områder der behovene er størst.

– Vi har tett dialog med de tillitsvalgte og rokerer på ansatte for å sikre at vi utnytter kompetanse og kapasitet i kommunen best mulig, sier Johansen.

PERMITTERER IKKE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommer ikke til å permittere noen av de 53.000 ansatte i kommunen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Ifølge fagforbundet YS Stat, vil mange statlige ansatte oppleve at de normale oppgavene forsvinner i en slik krisesituasjon. Fagforbundsleder Pål Arnesen sier ifølge Parat at det ikke vil være grunn til oppsigelse av den grunn.

– Koronasituasjonen er av midlertidig karakter og ikke en permanent situasjon. Det vil altså ikke være grunnlag for å benytte paragraf 19 (oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, journ. anm), sier Arnesen ifølge Parat.

Samfunnsøkonom Juel i Civita mener det nå er ekstremt viktig at staten bruker milliarder på å motvirke effekten av spredningen av koronaviruset.

– Jeg frykter at den økonomiske bølgedalen blir dypere enn vi noensinne har sett tidligere. Med mindre koronakrisen blåses av like før eller etter påske, vil vi se hundretusener av nye arbeidsledige, enten i form av permitteringer eller oppsigelser. Jeg håper bare at ikke krisen varer altfor lenge. Ellers vil vi se konkurser som gjør at arbeiderne ikke har bedrifter å komme tilbake til, sier Juel.

