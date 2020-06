Fryktet tapt generasjon: – Jeg har vært fryktelig bekymret

Tusenvis av lærlinger står i en skvis og det har vært en fare for at de ikke fikk fullført utdanningen. Nå forsøker regjeringen å redde dem med en egen krisepakke.

Koronakrisen har lammet arbeidslivet, og en rekke krisepakker har forsøkt å bøte på de økonomiske konsekvensene av nedstengningen i mars.

Mange lærlinger som trenger lærlingtiden for å fullføre utdanningen og få fagbrev er permittert, og noen er blitt sagt opp. Dermed frykter politikerne at mange unge vil slite i årevis før de kommer inn i arbeidslivet.

4000 lærlinger uten jobb

– På et tidspunkt var det hele 4.000 lærlinger som var permittert. Selv om mange av dem har blitt hentet tilbake, er det fremdeles 2.800 som fremdeles er permitterte. Det er selvfølgelig alvorlig for dem, og jeg forstår at de har vært bekymret for ikke å få fullført utdanningen sin. Det må være fryktelig frustrerende, og jeg var også veldig bekymret, sier skolepolitisk talskvinne Turid Kristensen i Høyre.

Hun har jobbet iherdig med å få gjennomslag for en egen krisepakke for lærlinger. Mest av alt av hensyn til lærlingene og yrkesfagelevene, men også for frykten for tiden etterpå. Ifølge SSB vil det norske arbeidslivet mangle 70.000 fagarbeidere i 2035.

FORNØYD: Turid Kristensen i Høyre har besøkt mange bedrifter med lærlinger - og er godt fornøyd med krisetiltakene. Foto: Privat

– Bedriftene trenger fagkompetanse i årene fremover. Jeg har vært ganske stresset på vegne av lærlingene og bedriftene. Men nå er jeg fornøyd, sier Kristensen.

I den nye pakken bevilges det 846 millioner kroner som går enten direkte eller indirekte til yrkesutdanningen.

350 millioner kroner vil gå til tiltak for lærlinger. Halvparten av pengene skal fylkeskommunene bruke til å rekruttere lærebedrifter og stimulere lærefag som er spesielt hardt rammet. Den andre halvparten går til å øke lærlingtilskuddet med en pott på 175 millioner kroner.

Det bevilges også 150 millioner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren skal kunne fortsette i videregående opplæring, og 300 millioner kroner for at flere permitterte og arbeidsledige skal kunne fullføre videregående opplæring.

– Veldig skummelt

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal pengene sørge for at 5000 flere skal kunne fullføre i løpet av høsten.

– Vi må ta vare på fagarbeidere. Uten dem går ikke samfunnet rundt. Jeg var veldig redd for at mange skulle gi opp på veien, sier Kristensen.

Bedriftene har vært under sterkt press ettersom permitteringer og oppsigelser har rullet utover det private næringslivet, ettersom konsekvensene av nedstengningen har gjort alvorlig innhogg hos mange bedrifter.

– Jeg vil oppfordre alle bedrifter til å hente tilbake lærlingene så fort som mulig, nå som dette kommer på plass,og også til å ta inn nye lærlinger, sier hun.

– Hva er det viktigste i denne pakken?

– Det handler om hvor du er i løpet. Vi sørger for å få forlenget lærekontrakten for dem som ikke har kunnet fullføre, og vi bevilger penger for å at flere skal få lærlingplass. Dette er viktig – for det hadde vært veldig skummelt om folk falt helt ut av videregående fordi de ikke får fullført utdanningen, sier hun. Fagarbeiderne våre er gull, og både bedriftene og vi andre trenger dem.