Fryser Ernas lønn: Sp-Vedum krever lønnskutt for statlige ledere

Etter forslag fra Senterpartiet er lønningene til toppolitikere fryst.

STORTINGET, OSLO (Nettavisen Økonomi): Vanligvis ville alle statsråder og stortingsrepresentanter fått et lønnshopp fra 1. mai i år. Men etter debatt i Stortinget om topplederlønninger i det offentlige, er alle summer fryst inntil videre.

En stortingsrepresentant har godtgjørelse på 987.997 kroner, og statsministeren tjener 1.735.682 kroner.

Les mer: Oslo går mot gigantisk smell: Nekter å kutte politikerlønn

Med en vanlig lønnsjustering ville dermed stortingsrepresentantene for første gang kommet over én million kroner fra og med 1. mai. Men slik ble det ikke.

– Uting

Senterpartiet fremmet i Stortinget forslag om å granske lønnsforskjellene, og innføre lønnstak for ledere i staten på 15G, som tilsvarer rett under 1,5 millioner kroner. Det medførte at lønningene ble fryst inntil videre.

– Jeg mener det er en uting at lønnsforskjellene øker, og spesielt i offentlig sektor. Også ser vi at stadig tjener over 15G (1,5 mill. journ. anm.), sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Les mer: Langer ut mot Ap etter korona-kritikk: - Det viktigste for dem er å være uenige

Senterpartiet mener det er i ferd med å danne seg et toppsjikte i offentlig sektor med ledere som tjener over halvannen million kroner, samtidig som de har jobbtrygghet folk i privat sektor kan se langt etter.

– Her har du en trygg og sikker jobb i staten, og skal likevel tjene over tre ganger så mye som en sykepleier eller politimann. Da begynner forskjellene å bli altfor store, sier Vedum til Nettavisen.

FOLKELIG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke beskyldes for å være en del av eliten. Her på lasteplanet på pickupen han kjører til Stortinget. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Han mener det er en kultur i ferd med å utvikle seg hvor det er en liten elite med toppstillinger i det offentlige som blir stadig mer avsondret fra vanlige folks hverdag.

Les mer: «Statsfinansiert elitefest» til flere millioner: – På ville veier

– Vi vil ikke ha en utvikling der bare toppbyråkrater får mer og mer i lønn, mens de som er sykepleiere og politifolk sakker akterut, sier han.

– Men det er mange som tjener mye mer i privat sektor?

– Ja, men det er folks egne penger. At en privatperson har mye penger, kan man ikke gjøre noe med. Det er et fritt valg. Så har vi et skattesystem som sørger for at de som tjener mye, også betaler mye mer i skatt. Men i staten er det skatte- og avgiftspengene fra vanlig folk som betaler lønnen, sier Vedum.

Avstand til vanlig folk

Han peker på avsløringene rundt den påtroppende oljefondsjefen Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA som et eksempel på kulturen som utvikler seg.

– Jeg vil ikke ha en slik utvikling med et toppsjikt i staten som drar på slike seminarer, og tenker det er naturlig å være med på slike seminarer, og at det er naturlig at skattebetalerne tar regningen for dem. Dette skaper større avstand mellom folk, sier han.

Les også: Rødt krever Tangen-oppgjør: – Reglene gjelder også for makteliten

Også i Oslo har det vært debatt rundt lønnsnivået. Der tjener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) omtrent 1,4 millioner kroner. Et forslag fra Rødt om å kutte lønnen med 20 prosent fikk mandag kun støtte fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Forslaget kom etter nye beregninger viser at Oslo kommune ligger an til et underskudd på drøyt 2,4 milliarder kroner som følge av koronaviruset. Det er mange kommuner som har store underskudd etter skatteinntektene har stupt som følge av at over 400.000 er registrert som arbeidsledig.

Les også Fikk låne luksusyacht av Tangen: Forferdet over oljefondstormen

Rødt foreslo lønnskutt

– Jeg vil nok en gang si at det er merkelig å vente på Stortinget for å fryse sin egen lønn ut perioden. Det er stort sett vi i forretningsutvalget som har disse skyhøye lønningene, og mener vi bør gjøre det i denne perioden, sier Rødt-politiker Eivor Evenrud under debatten i Oslos forretningsutvalg.

Fremfor å kutte lønningene, pekte partiene på Stortingets beslutning, og bestemte seg for å fryse lønningene for heltidspolitikere i Oslo frem til Stortingets utredning er ferdig.

FORESLO KUTT: Rødt-politiker Eivor Evenrud foreslo mandag å kutte toppolitikernes lønninger i Oslo, men ble nedstemt av alle andre partier utenom FNB. Foto: Heidi Schei Lilleås

– Jeg er av den oppfatning av at politikerlønningene i Oslo er overhodet ikke skyhøye. Jeg er motstander av å sette dem ned, og jeg er skeptisk til behovet for å utrede dem. I lys av at Stortinget har vedtatt det, kan Venstre også støtte forslaget fra byrådspartiene, svarte gruppeleder Hallstein Bjercke (V).