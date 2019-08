Full enighet om å fjerne rushtidsavgiften på Nord-Jæren

Fredag morgen la styringsgruppen for bomringen fram en skisse for å fjerne rushtidstidsavgiften i Stavanger-området.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Per i dag koster det 44 kroner (35,20 med bombrikke) å kjøre i bomringen på Nord-Jæren i rushtiden mellom klokken 7 og 9, og mellom klokken 15 og 17. Fredag virker det imidlertid som at det er fullstendig enighet i styringsgruppen for bomringen om å kutte rushtidsavgiften som har utløst protester i Rogaland siden lenge før den ble innført i oktober i fjor.

Like etter at møtet i styringsgruppen for Bymiljøpakken startet, la Sola, Stavanger og Rogaland fylkeskommune fram et forslag om en ny kollektivsatsing og lavere bomsatser som følge av regjeringens tilbud Nord-Jæren.

Regionen får en betydelig økning i midler, og partene foreslår blant annet å fjerne rushtidsavgiften som følge av bevilgningene fra staten.

Artikkelen oppdateres.