Full forvirring om vaksine: – De er nødt til å gjøre noe

Folkehelseinstituttet sier oktober er tiden Norge vil være vaksinert. Helseministeren sier sommeren. Samtidig står titusenvis av vaksinedoser på lager.

Regjeringens vaksinepolitikk møter kraftig kritikk. De siste månedene har både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie forklart hvordan Norge har fått en langt bedre avtale gjennom å ikke kjøpe vaksiner selv, men heller gjennom EU-samarbeidet.

Samtidig får regjeringen i både Danmark og Tyskland kraftig kritikk for treg utrulling av vaksine. I Norge sier flere kommuner at de sto klare til å vaksinere allerede før jul. Ifølge FHI vil 66.805 doser bli stående på lager ut uken, mens kun 2.100 personer er vaksinert i Norge så langt.

Se Høie-uttalelsen som får Marit Arnstad (Sp) til å reagere øverst i saken.

Les mer: Stoltenberg kom med vaksine-spådom på søndag. Nå går Bent Høie enda lenger

Forlanger en plan

På Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen forklarte helseministeren at selskapene ikke var interessert i å forhandle med land på størrelse med Norge, og at EU var den eneste veien.

– Det er slik at EU-samarbeidet, den avtalen vi har der, den innebærer at vi har en solidaritet. At hvert enkelt land kunne ikke på siden forhandlet direkte og dermed ødelagt for hverandre, sa helseminister Bent Høie.

Det får parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) til å reagere.

– Det er veldig rart. For leverandørene har forhandlet med Israel, og de er ikke så mye større enn Norge. Mexico og Canada er større, men har også sikret seg gode avtaler. Jeg vil anta det i størst grad handler om kapital, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) til Nettavisen.

Tyskland har vært i førersetet for EU-avtalen, men landet har samtidig ordnet egne tilleggsavtaler for å sikre landets innbyggere flere vaksinedoser.

Israel har per 3. januar vaksinert 14,14 prosent av befolkningen. Det første EU-landet på listen er Danmark, med 0,81 prosent av befolkningen vaksinert.

Les mer: Israel har allerede vaksinert 12 prosent av befolkningen: Danske forskere slakter EUs vaksineplan

Forvirring

Arnstad er frustrert over ulike beskjeder fra regjeringen, og mener det viktigste må være å få vaksiner raskest mulig - ikke en debatt om EU.

– Stjørdal kommune er klar som et egg til å vaksinere 2000 i uken. Men de har ingen vaksinedoser. Samtidig står dosene på lager, og statsministeren sier at kommunene trenger mer tid til å forberede seg. Mange av kommunene har vært klar til å vaksinere siden før jul, sier Arnstad.

– Hva er din beskjed til regjeringen hvis det går helt til oktober før vi får normalisering?

– Det vil jeg ha klarlagt fra regjeringen. Det er en høy pris å betale for dem som er rammet av nedstengninger. Enten det er studenter, næringslivet eller eldre. Hvis de sier at oktober er det vi må forvente, må de sette i gang raskest mulig, sier Arnstad.

Kommentar: Halvhjertet vaksinekritikk fra Arbeiderpartiet - er uklare på om Norge bør snike i vaksinekøen

Ifølge den danske Weekendavisen var det spesielt en vesensforskjell i hvordan EU håndterte innkjøp av vaksiner. I stedet for å kjøpe av Pfizer, som var den første godkjente vaksinen, valgte unionen å reservere doser. USA og Storbritannia har på sin side kjøpt doser. Det var først i november EU forpliktet seg. Det var måneder etter USA og Storbritannia hadde kjøpt store kvanta med vaksine.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

– Jeg tror regjeringen er nødt til å gjøre noe. De har to muligheter. Enten ordner de en form for tilleggsavtale direkte med leverandør, eller så må de sette i gang en massevaksinasjon mellom mars og juni som er mye større enn tidligere tenkt, sier Arnstad.

Hun forventer større åpenhet fra regjeringen om beslutningene, og at de legger frem planen for hvordan vaksineringen skal foregå.

– De må være åpne overfor befolkningen. I stedet får vi høre «vi tror at» og «vi tenker at». Så kommer det ulike beskjeder fra FHI og fra regjeringen. Vi fortjener å vite hva som er den konkrete målsetningen, og hvordan det skal oppnås, sier hun.

Les også: Vedum vil ha Ap og Frp med på å tvinge fram mer koronahjelp

På pressekonferansen søndag hvor regjeringen la frem nye nedstengningstiltak etter smitteoppblomstring i juletiden, sa statsministeren:

– De fleste kommuner har valgt å vente. Det har vært for å få alt på plass logistisk.

Allerede dagen etterpå kom helseminister Bent Høie med beskjed om at det gjaldt fem kommuner. Resten skulle få vaksiner rullet ut snart.

– Har kommunene kapasitet til å rulle ut vaksinene?

– Ja, det vil jeg si. Nå har jeg ikke oversikt over alle 356 kommuner i Norge. Men i det store bildet er kommunene godt forberedt på å rulle ut vaksinen, sier leder Kommunenes Sentralforbund (KS) Bjørn Arild Gram.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det er ingen motsetning mellom hennes og helseministerens budskap.

– Det er ingen motsetninger her. Hvis alle avtaler EU har inngått går etter planen, vil mesteparten av den voksne befolkningen være vaksinert i sommer. Vi håper det vil gå slik, men vi må også være forberedt på at det ikke går helt som vi ønsker. Det er en del av vår jobb å tenke på det også. Spørsmålene er blant annet om alle vaksinene blir godkjent, og om produksjonen går etter planen, sier hun til Nettavisen.

Reklame Slik får du de beste TV-pakkene billigst