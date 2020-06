Full gass i bilsalget etter bråbrems: Finn-søkene eksploderer

Koronakrisen bremset bilsalget, men nå er det full gass igjen. Det er hele 40 prosent økning bare i mai.

I både mars og april opplevde Finn.no tilbakegang i antall solgte biler, og i mars falt antall solgte bruktbiler med cirka 13 prosent sammenlignet med februar.

Men så skjedde det noe i mai.

- Vi så en markant økning i antall annonser merket med «solgt», og det var drøyt 40 prosent flere solgte biler enn i april. Dette er også i tråd med antall eierskifter, som økte med 36 prosent fra april til mai, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler hos Finn.no motor.

Han forklarer at de i privatmarkedet tilbyr en digital kjøpekontrakt, som gjør at de kan følge antall salg enda tettere. Også disse tallene bekrefter en voldsom økning på mer enn 40 prosent i mai kontra april.

Det kan tenkes at mange nå ønsker å bytte bil før ferien, og at nordmenn rigger seg for bilferie i eget land, nå som utenlandsreiser - unntatt til Danmark - foreløpig ikke er mulig.

Rekordmange søker etter bil

Det er ikke bare salg av bruktbiler som har skutt fart den siste måneden. Rekordmange søker etter biler på Finn.no.

- Vi passerte faktisk 17 millioner annonsebesøk i mai, som - såvidt jeg kan se - er det høyeste noensinne på én måned, sier Frøshaug Ryhjell.

Han forteller at de nå er på vei i riktig retning, og er tilbake på normalt nivå.

- Antall publiserte annonser økte med drøye 17 prosent fra april til mai, og vi havner derfor så og si helt likt med mai 2019 når det gjelder antall annonser. Gjennom koronakrisen de siste månedene har forhandlerne annonsert noenlunde som normalt, mens privatmarkedet hang etter, sier han.

Nå er imidlertid begge tilbake på normalt nivå, noe som er svært gunstig for selgere nå som kjøperne står klare.

- I mai 2020 hadde vi en svært positiv utvikling, og antallet solgte biler økte med rundt 9 prosent, sammenlignet med mai 2019, sier Frøshaug Ryhjell.

- Hva tror du er årsaken til at færre la ut bilene for salg i mars og april?

- Vi gjorde en undersøkelse som viste at smittefrykt var en tydelig faktor. Når du selger bil privat, er det gjerne forbundet med at folk kommer hjem til deg og prøvekjører bilen. Folk ville rett og slett unngå det, forklarer han.

Usikkert nybilsalg gir hjelper bruktbilmarkedet

En annen medvirkende faktor kan være stupet i nybilsalget.

- Vi vet at mange av dem som vanligvis annonserer bilene sin på Finn.no allerede har kjøpt en seg en ny bil. Det kan være at hele bilbytteprosessen har stanset, siden salget av nybil fortsatt er sterkt preget av koronakrisen, sier han, og legger til:

- Det er en helt annen kronekurs nå, i tillegg til at mange bilforhandlere ikke får kjøpt inn nye biler akkurat nå - selv om flere fabrikker har åpnet igjen.

Denne situasjonen kan ha en påvirkning på nordmenns bilvalg, og heller sjekker bruktmarkedet.

- Folk satser heller på biler de vet at de får. Kjøper man nybil nå er det ikke nødvendigvis sikkert når du kan få bilen levert, sier han.

Det er stasjonsvogner som er mest etterspurt, og snittprisen på en bruktbil i privatmarkedet solgt gjennom Finn.no er 170.000 kroner.

- Dette er snittprisen vi ser av alle salg hvor de har brukt vår digitale kjøpekontrakt. Snittet er nok noe lavere om vi ser på alle biler som er annonsert i løpet av ett år, sier Frøshaug Ryhjell.