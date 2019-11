Full klinsj på rødgrønn side: Vedum vil billigere bensin

Senterpartiet foreslår billigere bensin- og diesel, og dyrere alkohol og tobakk.

STORTINGET (Nettavisen): Mandag la SV frem sitt alternative statsbudsjett i et trangt møterom på Stortinget. 18 milliarder i økte skatter og avgifter. Forslag om «grønn klimabonus». Mye dyrere bensin og diesel. Og nye fossilbiler skal bli mye dyrere.

Avgiftslette på 3,7 mrd.

I et gigantisk møterom på Stortinget legger Senterpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Det går i direkte klinsj med samarbeidspartneren SV, og legger frem avgiftslette på 3,7 milliarder kroner.

Det meste går til å senke bensinavgiften med 15 øre kroner literen og dieselavgiften med 35 øre literen.

Senterpartiet presenterer deres alternative statsbudsjett. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– Senterpartiet vil ha lavere avgifter for folk flest. Vi vil senke avgiftene på strøm og på drivstoff. Samtidig kutter vi i momsen på buss, trikk og tog, og vi fjerner flyseteavgiften for små fly på kortbanenettet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Vedum retter skytsen mot regjeringen for økninger i avgifter.

– Senterpartiet vil at vanlige folk med vanlige inntekter skal sitte igjen med mer penger. Regjeringen har økt avgiftene i Norge med 6,3 milliarder kroner. Vi er sterkt imot den urettferdige og ussoiale politikken hvor de som har mest skal få skattelette, mens vanlige folk får regninger, sier Vedum.

– FN må vurdere om Norge skal ta imot flere flyktninger

Senterpartiet foreslår at Norge skal ta imot minst 2.000 kvoteflyktninger i året. Men partiet mener det skal være opp til FNs høykommissær for flyktninger å vurdere om Norge bør ta imot ytterligere 1000 flyktninger. Eller om de skal hjelpes ved å bruke midler i nærområdene.

– Høykommissæren må vurdere om flyktninger best kan hjelpes ved å bruke midlene i nærområdet, eller om at Norge skal ta imot 1000 kvoteflyktninger ekstra, står det i budsjettet.

Dyrere alkohol og tobakk

DYRERE ALKOHOL OG TOBAKK: Selv om Senterpartiet foreslår lavere avgifter på bil og transport, blir det dyrere alkohol og tobakk. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Men det er ikke alle avgifter som blir redusert. Det blir både dyrere tobakk og alkohol med Senterpartiets forslag. Alkohol blir tre prosent dyrere, og tobakksavgiftene økes med fire prosent.

– Hvorfor øker dere alkohol og tobakksavgiftene hvis det rammer de med laveste inntekter?

– Det er ut fra tankegangen om at alkoholpolitikken har en kostnad. Alkohol er en del av dagliglivet, men vi er vel alle enig om at de ikke er lurt å drikke både tidlig og sent, sier Sp-lederen.

– Så det er det greit å ramme de som har minst fra før?

– Det er klokt å ha et høyt men anstendig nivå. Vi har alltid hatt et høyt avgiftsnivå på folkehelserelaterte ting, sier Vedum.

Rett i strupen på regjeringen

De siste månedene har det vært medieoppslag med folk som har ventet lenge for å få respons fra politiet og andre nødetater. Det lover Sp-lederen det skal bli slutt på, med deres politikk.

– Det folk i Politiets Fellesforbund sier viser en veldig stor uro blant folk med uniformen på. Regjeringen hadde hastverk, og vi har ikke fått et nærere politi - men et fjernere politi, sier Vedum.

I Vedums budsjett blir det økninger til både politi, ambulanse og forsvaret for å bygge beredskap.

SPEKEMAT: Hos Senterpartiet var det både spekemat, brus og flatbrød for de oppmøtte. Foto: Espen Teigen

Milliardpakke til kommunene

I tillegg til avgiftslettelser er det kommunene som kommer best ut med Senterpartiets budsjett. De foreslår 2,5 milliarder kroner i økning i kommunenes budsjetter, og 1,9 milliarder i fylkeskommunale budsjetter.

– Vi vil ha gode tjenester nær folk over hele Norge. Vi vil ikke legge ned, men tvert imot satse på nærskolene, barnehagene og sykehjemmene rundt omkring i landet. Kommuneøkonomien er avgjørende for at folk skal kunne bo hvor de vil med gode lokale tjenester, forteller Vedum.

I korte trekk

Sp foreslår en rekke avgiftslettelser og nye satsinger i sitt alternative statsbudsjett.