Full krangel mellom Frp og Høyre: – Kaster bort penger på klimatull

Frp mener Høyre har kjøpt premissene til venstresiden i klimapolitikken. Nå vil de frem med sparekniven og skrote alle dyre klimaforslag.

OSLO, STORTINGET (Nettavisen): Klimapolitikk er blitt en av de viktigste sakene for norske velgere. Fremskrittspartiet har lenge fått kritikk for å fremme skepsis mot menneskeskapte klimaendringer. Men forsikrer om at den tiden er forbi. Nå vil de kapre terreng fra Høyre.

– Høyre har beveget seg utrolig mye de siste fem årene, og har kjøpt premissene til venstresiden. Vi må ha en fornuftig klimapolitikk som ikke ødelegger hverdagen for vanlig folk, sier Frps klimapolitiske talsmann Jon Georg Dale.

– Kaster ut skattepenger

I utredningen Klimakur 2030 har regjeringen regnet på ulike tiltak som må gjøres for å nå klimamålene. En god del av tiltakene vil koste mye penger, og er i en kategori for 1500 kroner per tonn med CO2.

– Klimapolitikken må tilbake på et fornuftig spor. Ikke et spor der du kaster skattepenger etter dårlige og dyre tiltak, sier Dale.

KRANGEL: Frp-politiker Jon Georg Dale mener Høyre har kjøpt premissene til venstresiden i klimapolitikken. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Han gruer seg til det neste halvåret, og meldingen om Klimakur 2030 kommer på regjeringens bord. Da frykter han det vil gå mye skattepenger til tiltak som ikke hjelper.

– Det er en drøss med tiltak som er 3-5 ganger så dyre som kvotekjøp. Klimatiltak over 1500 kroner tonnet må vi slutte med så raskt som mulig, sier han.

Ifølge SSB utgjør veitrafikken omtrent 8,7 millioner tonn CO2. Hvis du skal kutte tilsvarende det all veitransport slipper ut i Norge med de dyreste tiltakene i regjeringens pakke, vil det koste 13 milliarder kroner.

– Skal vi nå klimamålene er det vel nødvendig å også gjøre noe av det dyre?

– Nei. Utslippene er tross alt globale. Et eksempel: Nå har til og med Høyre satt ambisjoner for å elektrifisere sokkelen. Det betyr at vi må sette opp en haug med vindmøller på land, for å sende strøm til oljeplattformene i stedet for at de brenner gass. Deretter tar vi den gassen, sender den til Tyskland også brennes den der. Det er ren galskap, sier Dale til Nettavisen.

– Utslipp er globale

Han mener at slike tiltak vil skade Norge som allerede er i en vanskelig økonomiske situasjon som følge av korona, og at det viktigste fremover må være å skape arbeidsplasser.

– Det er ikke effektivt å bruke 5000-10.000 kroner for å kutte et tonn med CO2, sier han.

– Men hva bør gjøres for å kutte utslippene?

– Det første vi kan gjøre er å bruke full kvotefleksibilitet. Det betyr å kjøpe kvoter i andre land som for eksempel kan gjøre at de kan gjøre enkle grep Norge allerede har gjort. «Problemet» for Norge er at veldig mange av de enkle og billige tingene å kutte er allerede gjort. Norge har allerede full forsyning av vann- og vindkraft. Det illustrerer hvorfor det er fornuftig til å bruke kvoter, for da kan vi få andre land til å gjøre det samme, sier han.

– Et annet billig tiltak er påskogning. Vi har god anledning til å plante mye skog, som vil binde opp klimautslipp, sier Dale.

Høyre: – Ta det med ro

Høyres klimapolitiske talsmann Stefan Heggelund mener Dale bør ta det med ro.

– Vi har ikke kjøpt et eneste premiss fra venstresiden, så det kan Dale ta helt med ro. Tvert imot fortsetter vi å føre den klimapolitikken Frp har vært med på i syv år, som gjør at utslippene har gått ned i fire år på rad, sier Heggelund til Nettavisen.

SVARER: Høyres klimapolitiske talsmann Stefan Heggelund mener Frp bør ta det med ro. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

De skiller lag når det kommer til elektrifisering av sokkelen.

– Det er riktig at vi støtter omstilling på sokkelen, i likhet med det selskapene på sokkelen også gjør. Det er jo helt sånn Dale fremstiller det. Derfor satser vi både på havvind og karbonfangst og lagring, sistenevnte er den største industrisatsingen i Norge, sier han.

Samtidig mener han det er helt nødvendig å bruke store ressurser på klimatiltak.

– Norske utslipp må kuttes. Det har vi forpliktet oss til, også våre utslipp teller og det gjør det enklere å få andre land med på å kutte sine utslipp. I tillegg regner EU med å bruke 260 milliarder euro mer enn i dag for å nå 2030-målene, sier han.

Jon Georg Dale slår seg imidlertid ikke til ro, på tross av Heggelunds formaninger.

– Svaret fra Stefan Heggelund bekrefter dessverre min påstand. Han fortsetter å liste opp dyre tiltak med symbolsk verdi fremfor å ta debatten om kostnadene ved en effektiv klimapolitikk, sier Dale.

Han mener det står i grell kontrast til Heggelunds utspill om å kutte i offentlige utgifter.

– Stefan er jo normalt en som er opptatt av en effektiv stat og som nylig har tatt til ordet for en offentlig kuttkommisjon, viser jo med all tydelighet at effektiv ressursbruk ikke har høyeste prioritet i klimapolitikken, sier Dale.