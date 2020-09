Full krangel om veganstøtte: – De pisser på norske bønder

Krangelen om statsstøtte til Norsk vegansamfunn fortsetter. Nå vil både Frp og Senterpartiet endre loven for å stenge pengekranen.

– De pisser jo på norske bønder, på alle som spiser kjøtt og også alle norske hundeeiere, når de sidestiller husdyrhold med dyreplageri og overgrep, sier Senterparti-politiker Jenny Klinge.

Temperaturen i debatten om Norsk vegansamfunn (NVS) ser ikke ut til å avta.

Organisasjonen kom forrige uke med nyheten om at de har registrert seg som livssynssamfunn, etter Likestillings- og diskrimineringsombudet anerkjente det som et livssyn i 2015.

Ifølge NVS forventer de å få 500.000 kroner i statsstøtte det første året, og har en ambisjon om å oppnå 1,5 millioner kroner i statsstøtte om to år.

Dermed vil veganerne kunne få statsstøtte på lik linje med Den norske kirke.

– Nudister neste?

Forslaget får ingen velsignelse hverken hos hverken Senterpartiet eller Frp, som begge ønsker å endre loven for å stoppe veganerne fra å få støtte.

– Jeg mener reglene for tros- og livssynsstøtte må endres dersom dette nystiftede såkalte livssynssamfunnet for veganere har rett på støtte med dagens regler, sier Jenny Klinge og legger til:

– Det får være måte på hva vi skal bruke skattebetalernes penger på, sier hun til Nettavisen.

BØNDER: Senterpartiets Jenny Klinge mener Norsk vegansamfunn «pisser på norske bønder». Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hun lurer på hva det neste steget blir, om nudister kan registrere seg i et livssynssamfunn for å søke statsstøtte.

– Ikke at jeg har noe mot nudister, men likevel, sier hun.

Minner om Team Antonsen-sketsj

Frps kulturpolitiske talsmann Himanshu Gulati sier seg enig med Jenny Klinge, og mener det hele minner om en Team Antonsen-sketsj.

– Det må være lov å engasjere seg og stifte foreninger for hvilken som helst sak man vil, slik som Team Antonsen gjorde for blant annet skuelystne, folk med føflekk eller de med evighetsgrimase. Det bør imidlertid ikke være slik at alle slags foreninger får skattepenger bare fordi de kaller seg livssynssamfunn, sier Gulati og ler.

TULLETE: Frp-politiker Himanshu Gulati mener det er tull og tøys at organisasjoner som er langt utenfor det han mener er «trossamfunn» skal få støtte som det. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

MDG: – Sett deg på skinka

Men MDG har lite til overs for det Sp og Frp foreslår i denne saken, og mener Jenny Klinge burde «ta seg en bolle».

– Nå må Klinge sette seg på skinka og puste med magen. Hun har helt tydelig behov for å løfte blikket fra kjøttdisken og se det overordnede prinsippet for mangfold av meninger og livssyn som en del av ryggraden i det norske samfunnet, sier MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen.

Kriss Rokkan Iversen er enstemmig innstilt som ny nestleder i MDG. Foto: Siri Døsen / MDG / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Hun mener det er en prinsipielt viktig sak at organisasjoner som vegansamfunnet kan få støtte, og at det er blitt vanskeligere å ha meninger utenfor majoriteten av det norske samfunnet.

– Selv er jeg ikke veganer, men jeg synes det beriker samfunnet at ulike livssyn får støtte til å dele sitt verdenssyn. Jeg vil derfor gratulere Norsk vegansamfunn med at de nå har registrert seg som livssynsamfunn og håper de får statsstøtte og innpass i livssynsundervisningen i norske skoler, sier Rokkan Iversen.

Hun mener vi har mye å lære av veganere for å få ned kjøttforbruket vårt av hensyn til klimaet.

– Dårlig tegn

Den nyslåtte lederen i Norsk vegansamfunn, Steffen Tretvoll Althand, reagerer på forslaget fra Sp og Frp.

– Det er et dårlig tegn når politikere ønsker lover som bryter menneskerettighetene. Det har blitt gjort før. Jeg håper flere enn veganere blir urolige av å høre dette, sier han til Nettavisen.

MENNESKERETT: Leder i Norsk vegansamfunn mener det er brudd på menneskerettighetene om politikerne nekter dem støtte som trossamfunn. Foto: Norsk vegansamfunn

Tretvoll Althand mener det er useriøst av Sp-politiker Jenny Klinge å anklage dem for å «pisse på norske bønder», men understreker at de ønsker å avvikle alt av dyrehold.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker at Norge avvikler alt av dyrehold, og legger om til utelukkende plantebasert landbruk. Så fort som praktisk mulig, sier han.

Vil endre loven

Men Frp-politiker Himanshu Gulati er ikke fornøyd med innsatsen fra Senterpartiet i saken. For i vår behandlet Stortingets kulturkomité forslag om en ny trossamfunnslov. Der foreslo Fremskrittspartiet stramme inn loven for å stoppe organisasjoner som NVS fra å få statsstøtte.

– Problemet er ikke veganersamfunnet, men at vi har et system som tillater alt og alle å søke om livssynsstøtte. Det er flere andre som mottar slik støtte som jeg mener det bør stilles kritiske spørsmål om hvorvidt kan karakteriseres som trossamfunn, sier Gulati og peker på Aceh Flyktningforening som også mottar støtte som trossamfunn.

Han mener Klinge og Senterpartiet ikke har fulgt opp saken når de hadde mulighet til å endre loven.

– Senterpartiets Jenny Klinge feller krokodilletårer. Da trossamfunnsloven ble behandlet i Stortinget i vår, løftet ikke Sp en finger for å kutte støtte til slike foreninger. Frp var det eneste partiet som fremmet forslag, sier han.

Klinge mener Gulati tar helt feil.

– De ville utelukke alle tros- og livssynsamfunn. De var ikke på denne saken. De kunne neppe forutse at Norge vil få sitt første norske vegansamfunn. Vi hadde den opp til behandling. Det var helt feil. Nå må vi forholde oss til realiteten nå. Men denne gjengen med veganere. De vil ha tros- og livssynsundervisning inn i skolen. Da tenker jeg at Gulati bør bli med å samarbeide om å endre reglene, sier Klinge til Nettavisen.