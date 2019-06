Full krig om den nye supermotorveien: – Svir av bompenger helt unødvendig

Oslo-byrådet går til krig mot den nye motorveien langs E6 østover i Oslo. – Brenner av folks penger helt unødvendig, sier MDG-byråd Hanna Marcussen.

Det er duket for nok en krig mellom regjeringen og Oslo-byrådet. Denne gangen om nye E6 i Oslo. Byrådet vil ikke ha mer motorvei. Regjeringen sier byrådet er «helt på trynet».

E6 Oslo Øst er en viktig trafikkåre for både privatbiler, busser og lastebiler. Statens vegvesen opplyser at det er mellom 70.000 - 100.000 biler, lastebiler og busser som kjører strekningen hver dag. Med dagens vei er det mye kø og frustrasjon for bilistene.



For å løse problemene ønsker regjeringen å bygge ny supermotorvei til en prislapp for 16 milliarder kroner. Mye av finansieringen skal komme fra bompenger.

MDG: Veikapasiteten skal ned, ikke opp

Men Miljøpartiet de Grønne har nemlig slått seg vrange på veien. De vil ikke ha mer motorvei for bilistene. De vil heller ha kapasiteten ned.

– Dette er virkelighetsfjernt. Det er helt utrolig at de vil rive over 80 hus og bruke milliarder av kroner for å bygge en motorvei som vil øke biltrafikken og forurensningen i Oslo. Det er uaktuelt for oss å støtte denne veien så lenge den øker veikapasiteten i Oslo, sier byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) til Nettavisen.

NEI TIL VEI: Byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) har lite til overs for motorveiplanene i Oslo.

Marcussen og andre i MDG har med glede forsvart den nye bomringen i Oslo med 52 nye bomstasjoner. Men det er ikke mye kjærlighet å spore for bomstasjonene langs den nye supermotorveien.

– Regjeringen bør komme med forslag som bidrar til å løse problemene i Oslo, fremfor å brenne av folks penger på unødvendige motorveier som pumper mer biltrafikk inn i nærmiljøene til folk og skaffer oss flere problemer, sier Marcussen.

– Ironisk nok vil MDG spare bilistenes bompenger, betyr det at dere kalle dere bilistenes parti?

– Til dels stemmer faktisk det, sier Marcussen og ler.

– Byrådet opptrer skandaløst

Men regjeringen finner seg ikke i at byrådet går mot veien de mener innbyggerne har ventet på i flere tiår.

SKANDALØST: Tommy Skjervold (Frp) er statssekretær i samferdselsdepartementet, og kaller byrådets nei til ny motorvei for «helt på trynet». Foto: Olav Heggø

Statssekretær for samferdsel, Tommy Skjervold (Frp) byrådets nei til vei for skandaløst.

– Det er skandaløst at byrådet nå vil vrake et prosjekt innbyggerne i Østensjø bydel og Østkanten har ventet på i mange tiår, sier han til Nettavisen.

Han mener det er kunnskapsløst av byråd Hanna Marcussen (MDG) å kalle veien for «unødvendig».

– Å hevde denne veien er unødvendig er direkte kunnskapsløst. Varetransporten trenger veien, lokalbefolkningen trenger den og samferdsels-Norge trenger den. At vi skal se på kostnader for å få ned bompengebelastningen er fornuftig, men å gå imot prosjektet er rett og slett på trynet, sier Skjervold.

Krokodilletårer

Skjervold mener Marcussen gråter krokodilletårer når hun snakker om å redusere bompengene i byen.

– At byrådet er bekymret for bompenger er bare tull. Dagens 83 bomstasjoner finansierer nesten ikke en eneste meter vei i byen. Bilistene får ingenting tilbake. Nå skal de altså vrake siste veiprosjekt. Forakten for bompengene i Oslo vil bare øke når de som betaler for gildet ikke får noe som helst tilbake. Hva betaler lastebilene for nå?

Men svaret går ikke inn på byrådet og Marcussen. De vil stoppe deler av veien, selv om regjeringen hisser seg opp.

– Vi vil ha mindre støy og luftforurensning ved Manglerud, ikke mer og større motorvei. Det regjeringen legger opp til er det stikk motsatte. Regjeringens planer kommer ikke til å skape trivelige og tryggere bygater, men vil føre til enda mer motorvei midt i byen, og mer trafikk, sier hun.

– Men det er jo 70-100.000 som kjører denne strekningen daglig. Prognosen sier det vil øke i tiden fremover. Da må det vel bygges vei?

– Jeg er uenig i premisset. Vi ser dette tydelig i Oslo. Der går trafikken ned, fordi det er mulig. Hvis vi tilrettelegger for mindre trafikk. Men da er det viktigste å ikke øke kapasiteten, sier Marcussen til Nettavisen.

Tommy Skjervold (Frp) rister på hodet av byrådets planer om å stoppe veien, og mener dette går først og fremst utover innbyggerne. Han mener Oslo-folk bør notere seg dette til de går til valgurnene i september.

AMBISIØST: Det er slik deler av den nye motorveien skal se ut. Dette er «tunnelportalen» sett fra sør mot nord. Foto: Statens vegvesen

– De styrer på MDGs nåde

– Dette er et angrep på tålmodige innbyggere på Manglerud og resten av østkanten. Det virker som MDG og Ap tror Oslo bare dreier seg om Oslo sentrum med kafeene og potteplantene. Byen er så mye mer. Jeg er sjokkert, men innrømmer at jeg ventet på at Ap skulle bli dratt i så radikal retning. De styrer på MDGs nåde. At MDG ikke ønsker fornuftige veitunneler er ikke noe nytt, men at Ap stiller seg på samme linje sjokkerer.

Han mener det er MDG som styrer byen, mens Raymond Johansen fra Ap bare administrerer.

– Dette er en fin avklaring for innbyggerne før lokalvalget, at Ap og de rødgrønne ikke lenger er en støttespiller for Manglerudtunnelen, sier han.

