Full krise for skobutikkene: - Kjempedramatisk

Omsetningen til skobutikkene falt i gjennomsnitt med 19,2 prosent i 2020.

- Det er en kraftig nedgang, og koronakrisen har skylden, sier Bror Stende, direktør for faghandel i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Tallene er alvorlige for Nilson Group, som blant annet har kjedene Ecco og Din Sko, som har omsetningsfall på 38,3 prosent, Shoe-d.Vision, som eier Skoringen, med nedgang på 19,6 prosent og Eurosko med nedgang på 17 prosent, for å nevne noen.

Omsetningen i skobutikkene har gått ned med 1,27 milliarder kroner de siste fem årene, hvorav nærmere 700 millioner har kommet under koronapandemien.

- Skobransjen har kanskje ikke vært flinke nok til å ta til seg nye kategorier, mens andre bransjer har stjålet fra skobransjen, sier han.

Han forklarer at sportsbransjen selger fritidssko, mens klesbransjen har kastet seg over sneakers og pensko. Samtidig møter skobutikkene sterk konkurranse fra netthandel, noe som har blitt forsterket det siste året.

- Det er voldsom konkurranse. Jeg tror vi har nådd nullpunktet nå, og at omsetningen tar seg opp når samfunnet åpner igjen, sier Stende.

- Fortvilet

Virke følger tallene fra måned til måned, og har derfor i lang tid sett hvor dramatisk det er. Han er likevel overrasket over at så stor omsetning har forsvunnet på så kort tid.

- Mange er fortvilet. Det er kjempedramatisk for bransjen. Vi må få åpnet samfunnet og kjøpesentrene, og få tilbake så normale sesonger som mulig, sier han.

Det store fallet i 2020 skyldes i stor grad at vi har hatt mindre behov for pensko, sko til jobb, konfirmasjon og bryllup, og dreid forbruket over til fritidssko, mener Stende.

Selv om samfunnet åpner igjen, tror han konkurransen vi ser nå, vil vedvare.

- Bransjen må justere seg etter den, selv om jeg tror folk kommer tilbake til de fysiske skobutikkene. 86 prosent av salget i 2020 var fra de fysiske butikkene, sier han.

Må etablere seg der folk bor

Stene trekker samtidig fram at SSB-tall viser at prisene på skotøy sank med 1,1 prosent i 2020, og det var fjerde året på rad at prisene falt.

- Salgsnedgang og prisnedgang går hardt utover omsetningen, sier han.

Ikke overraskende er Oslo sentrum hardest rammet av omsetningsfallet. Det er lite trafikk, og få handler til og fra jobb.

Stende sier at de ser at folk handler i nærområdet der de bor under pandemier, som vi har sett det siste året.

- Det blir vanskeligere å drive butikk i Oslo sentrum. Det er vanskelig å få parkert, en del har hjemmekontor, og vi ser at det er steder rundt de store byen som vokser kraftigst, sier han.

Nettopp derfor tror han det vil være smart av skobutikkene å etablere seg nettopp der - rundt de store byene, hvor stadig flere folk bor.

Hardest rammet

Den desiderte bransjelederen Euro Sko Gruppen hadde altså en omsetningsnedgang på 17 prosent til 1531 millioner kroner. Administrerende direktør Torgeir Gulbransen tillegger nesten hele nedgangen koronapandemien.

- Skobransjen var den del av handelen som ble hardest rammet av korona, med tekstil og klær som en god nummer to, logisk. Det var forskjellige grader av nedstenging, i tillegg den effekten av at mennesker ikke var ute og handlet, sier Gulbrandsen til Nettavisen Økonomi.

- Du kan ikke bare knipse å få alle til å handle i nettbutikken. Den store utfordringen var at alle anledninger var skrudd av, vi feiret ikke 17. mai, ingen konfirmasjon og ingen bryllup. I hele Oslo og mange andre steder var det stor grad av hjemmekontor. Alt dette gjør at etterspørselen ikke var det samme, fortsetter han.

Sesongsvingninger

Vi hadde derfor ikke noe behov for å fornye oss i fjor. Gulbrandsen sier at fjoråret startet rolig før nedstengingen kom i mars. Også skobransjen er utsatt for sesongsvingninger på grunn av været, og den milde vinteren i fjor var uheldig.

- Men for vår del var koronaeffekt påviselig, selv om vi ser at vi overpresterte mot skobransjen hver måned, og vi utgjør en veldig stor del av indeksen. Det er en mager trøst i det korte bildet, men i det lange bildet har vi gjort noe riktig og åpenbart slått konkurrentene våre.

Gulbrandsen ser de vet de har vært gode på utvikling egne merker, selv om det har vært utfordringer knyttet til transport og produksjon i utlandet, hele verdikjeden,

Kombinasjon

- Men hva utgjør den største langsiktige trusselen for skobutikkene, er det utenlandsk netthandel, bransjeglidning?

- Det er ikke én ting, men en kombinasjon av de to tingene, og effekten blir større av både bransjeglidning og netthandel. Når det gjelder bransjeglidning, kommer det store trøkket fra sport, der XXL er aggressive og har spist en del i skobransjen.

- Netthandelen i både inn- og utland har vært økende i flere år, men vi satser tungt på vår omnikanalstrategi. Det er gledelig at en tørre andel av vår netthandel kommer via klikk og hent, som er et leveringsalternativ og et konkurransefortrinn.

Gulbrandsen sier Euro Sko fortsatt har en stor distribusjon, selv om kjeden har bygd ned den fysiske butikkporteføljen.

Muskler

- Vi er derfor relativt optimistisk fremover, selv om det er tøffe tider. Vi har styrket vår posisjon og har muskler til å komme igjennom krisen. Det er et potensial som vi ennå ikke tatt ut, så vi er ikke helt der vi skal være.

Det har vært en trangere start på 2021 enn det de håpet på i fjor sommer. På den annen side la Euro Sko langtidsplaner for våren 2021, der de forberedte seg på krevende tider.

- Dessverre har vi fått rett i det, og vi trenger å få i gang samfunnet igjen. Alle støtteordningene er vel og bra, men litt uthulet. Den reelle kontantstøtten du sitter igjen med, utgjør ikke de store pengene, sier Gulbrandsen.

