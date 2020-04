Full reisning hos Kondomeriet: Store penger i sex

2019 var et svært tilfredsstillende år for sexleketøyskjeden - og det vibrerer av tallene i 2020 også.

Kondomeriet er markedsleder innen salg av sexleketøy i Norge og opplevde et saftig løft i 2019:

Omsetningen økte med 20,7 prosent til 138 millioner kroner. Selskapet, hvis motto er «vi gjør det lettere å leke», leverer et lekent resultat før skatt på 21,6 millioner kroner - en økning på 37 prosent siden 2018.

Kjeden har hovedkontor i Oppegård, og butikker i Oslo, Strømmen, Ski, Bergen, Sandnes og Tromsø. Kondomeriet betaler i år et pirrende utbytte til eierne på 15 millioner kroner av årsresultatet på 16,9 millioner - 5 millioner mer enn i 2018. Resten av overskuddet overføres til egenkapital.

Concipio Holding eier 80 prosent av Kondomeriet, etter å ha kjøpt kjeden i 2014.

SALGET ØKER: 2019 ble et frekt jubelår for Kondomeriet og presseansvarlig Marthe Sørflaten. Foto: (Kondomeriet)

Les også: 8 spørsmål om kropp og sex - ett spørsmål kan ingen svaret på

Positiv koronaeffekt

Mens mange i varehandelen sliter kraftig som følge av nedstengning knyttet til koronaviruset, har omsetningen til Kondomeriet på nett økt nesten 50 prosent. Hjemmesitting og lite stimulerende aktiviteter utenfor husets fire vegger gjør at mange nordmenn nå bestiller sexleketøy som aldri før.

I tillegg til at omsetningen øker, får leketøyskjeden langt flere bestillinger og økt aktivitet på hjemmesidene.

– Antall bestillinger i nettbutikken har hatt en økning på hele 45 prosent. Kondomeriet kan også se en markant økning i konverteringer. Folk er målbevisste inne på nettsiden vår, og tallene kan tyde på at flere planlegger kosen, sier pressesjef Marthe Sørflaten til nettstedet Ehandel.

Blant bestselgerne er sexleketøy som womanizer og fleshlights, samt orgasmekrem, glidemiddel og vibratorer for begge kjønn.

Les mer: Klamydiamedisin rasjoneres på grunn av koronakrisen

Kondomeriet melder for øvrig om færre fysisk besøkende etter at koronatiltakene ble satt inn, men kjeden holder fortsatt butikkene åpne.

– Når restaurantbesøk, frisøren og barbesøk utgår, bruker flere nordmenn heller pengene sine på seksuell velvære. Dette gjelder både de som har partner og de som er single, sier Sørflaten til Ehandel.

Les også: Apotekene er tomme for antibac - økt salg av vibratorrens på Kondomeriet

Økt konkurranse på nett

I selskapets årsrapport for 2019 skriver ledergruppen at Kondomeriet opplever økt konkurranse på nett. Flere nettsteder selger flere typer produkter, og bransjeglidningen har gjort at Kondomeriets type varer nå finnes hos flere nettsteder med bredt utvalg. Konkurransen øker også fra utenlandske nettbutikker.

– Det er viktigere enn noen gang at organisasjonen er veltrimmet for å kunne tjene penger, skriver styret.

Kondomeriet har for øvrig en kvinneandel på 90 prosent: 45 av 50 ansatte er kvinner. Andelen kvinner i lederstillinger utgjør 100 prosent, og både daglig leder og styreleder satt igjen med over 1 million kroner i lønn i 2019 - inkludert en bonus på 217.000 kroner hver.

Les mer: De lærde strides: Hvor mange ulike orgasmer kan en kvinne få?