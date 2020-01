Full rødgrønn splid om Amcar-saken: – De dummer seg ut

Det er full splid på rødgrønn side i Amcar-saken. Nå inviterer MDG-byråd Arild Hermstad bilentusiastene til møte.

På amerikanernes uavhengighetsdag den fjerde juli er det fast tradisjon i Frognerparken. Grillfest, nasjonalsang og taler har i nærmere 20 år vært etterfulgt av fremvisning av amerikanske veteranbiler.

Mandag kunne Nettavisen melde at Bymiljøetaten i Oslo kommune hadde gitt avslag til Amcar Norge. Det brakte skuffelse hos Amcar Norge og skarpe reaksjoner hos blå politikere.

– Feilslått

– Dette er feilslått symbolpolitikk. Vi har aldri fått en eneste negativ tilbakemelding, sa Henning Kjensli i Amcar Norge til Nettavisen.

ÅRLIG TREFF: Hvert år i nært 20 år har Amcar Norge hatt utstilling i Frognerparken med gamle veteranbiler. I år bestemte Bymiljøetaten seg for å gi avslag. Foto: Kjetil Nygaard

Organisasjonen anslår at det er 10.000-15.000 besøkende under det årlige arrangementet i Frognerparken.

Bymiljøetaten fortalte Nettavisen at de av hensyn til den grønne parken, ikke ville tillate biltrafikk for den årlige fremvisningen.

– Parken er en grønn lunge i Oslo, og barnefamilier, turister og byfolk kommer hit for å slippe nettopp biltrafikk, noe vi også tar med i vurderingen, forklarte kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien til Nettavisen.

Ap: – Dummer seg ut

Frode Jacobsen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Men tirsdag rykker også leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen ut og ber etaten snu i saken.

– Jeg forventer at Bymiljøetaten tenker seg om en gang til og gjør om på dette. Hvis ikke må vi be byrådet om å gripe inn, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Ap til NTB.

Han ble overrasket over beslutningen til Bymiljøetaten, og etterlyser sunn fornuft i behandlingen av saken.

– Dette har ikke vært oppe i bystyret, og ingen av byrådspartiene har vært kjent med saken, sier han til NTB.

Inviterer Amcar til møte

BYRÅD: Arild Hermstad inviterer Amcar Norge til møte. Foto: Heidi Schei Lilleås

Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) vil sørge for at gresset i den vernede Frognerparken blir ivaretatt, og vil ikke ha noen uorganisert biltrafikk inn den 4. juli.

– Det bymiljøetaten har sagt nei til er at det uorganisert kan kjøre biler inn på gresset i en av Oslos fineste parker. Det handler om at vi skal ta vare på en fredet park, og denne delen av feiringen må gjøres på en måte som ikke går på bekostning av parken og de som ferdes der, skriver Hermstad i en e-post til Nettavisen.

Han vil nå invitere Amcar Norge til møte for å finne en «gode løsninger».

– Markeringen av 4. juli er et tradisjonsrikt arrangement som er viktig for mange, og jeg ønsker å ha en dialog med Amcar-miljøet for å finne en løsning. Etaten har vært tydelig på at de er med på å finne gode løsninger også for å kunne vise frem biler i tilknytning til markeringen, sier Hermstad.

– Jeg vil derfor invitere dem i et møte med meg og bymiljøetaten for å se på muligheter sammen, sier han.

Byråden mener det har versert rykter i saken, og vil avkrefte at 4. juli-arrangementet i Frognerparken blir avlyst. Det er kun snakk om veteranbil-treffet.

Amcar Norge: – Vi tar gjerne et møte

Henning Kjensli i Amcar Norge. Foto: Privat

Markedsansvarlig Henning Kjensli i Amcar Norge sier de tar gjerne et møte, men mener det hele beror på en misforståelse hos Bymiljøetaten.

– Det er ikke aktuelt for oss å finne andre steder. Dette handler ikke om noe stort biltreff. Det har vi i Lillestrøm på 4. juli, hvor det kommer over 3.000 biler.

– Dette dreier seg om et kulturinnslag på 4. juli og er med på å symbolisere USAs nasjonaldag.

Kjensli sier det er helt «feilslått» av Oslo kommune å si nei til det han mener er en god tradisjon.

– Vi har aldri fått noen negative tilbakemeldinger, og vi er veldig forsiktige med å ta vare på parken.

Både Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin og stortingspolitiker og bilentusiast Bård Hoksrud reagerte kraftig på beslutningen fra Bymiljøetaten.