Full Trump-jubel over ny rekord

Ny kanonstart på Wall Street på mandag får president Donald Trump til å juble.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones var mandag kveld norsk tid opp over 150 poeng, noe som betyr ny rekord. Det fikk president Donald Trump til å juble på Twitter på mandag.

- Nye høyder på aksjemarkedet! Jeg vil aldri bli lei av å fortelle dere dette - og jeg vil aldri bli lei av å vinne! skriver Trump på Twitter mandag kveld.

Rekorden kommer etter at Dow Jones har opplevd oppgang fire dager på rad. Også Nasdaq Composite og S&P 500 er opp på mandag.

Oppgangen kommer i kjølvannet av at Kina og USA i forrige uke ble enige om det som omtales som første fase av en ny handelsavtale. Men positive handelstall i Kina bidrar også til oppgangen.

Ferske tall viser at industriproduksjonen i Kina var opp med 6,2 prosent i november, mens detaljhandel økte med åtte prosent, melder CNBC.

Analytikere sier til CNBC at den økte handelen nå vil føre til at flere selskaper vil bruke mer penger, og at den nye handelsavtalen mellom USA og Kina åpner for flere investeringsmuligheter.

- Dette er den tingen som jeg, personlig, har sett frem til i hele år, sier Kim Forrest, grunnleggeren av Bokeh Capital til CNBC.

- Økt handel kommer til å tillate selskapene å bruke penger igjen på kapitalutgifter. Disse har vært frosset, og de fleste av disse har vært teknologi-kjøp, sier han til CNBC.

Forrige uke var preget av oppgang på Wall Street. Da kom også nyheten om at renten i USA ble uendret, og at den trolig forblir på stedet hvil i hele 2020, med en mulig renteøkning sent i 2021.

Kina dropper toll på amerikanske varer



I kjølvannet av den delvise handelsenigheten mellom Kina og USA, dropper kineserne toll på noen amerikanske varer som skulle ha trådt i kraft søndag.

I en uttalelse fra kinesiske myndigheter søndag heter det at de håper at man på grunnlag av likhet og gjensidig respekt kan samarbeide med USA om å løse hverandres sentrale utfordringer, skriver Reuters.

Samtidig håper kineserne å kunne fremme en stabil utvikling av de amerikansk-kinesiske økonomiske og handelsmessige forbindelser.

Fredag ble Kina og USA enige om det som omtales som første fase en av ny handelsavtale.

Første fase innebærer at USA avlyser toll som var varslet på kinesiske varer fra søndag.

I bytte øker Kina sin import av amerikanske produkter. Kinas visehandelsminister Wang Shouwen sa fredag at enigheten også innebærer at de ikke kommer til å innføre ny toll på amerikanske varer.

Oppgang også på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent mandag etter en delvis avklaring på handelskrigen mellom USA og Kina. Ved stengetid var indeksen på 916,15 poeng.

Omsetningen mandag endte på nær 4,2 milliarder kroner. Shipping-sektoren økte med 0,7 prosent, sjømatsektoren økte med 0,35 prosent og energisektoren med 0,04 prosent.

Equinor-kursen endte ned 0,2 prosent til 164,35 kroner og toppet omsetningslisten. DNB-aksjen på andreplass gikk opp 0,3 prosent.

Blant de mest de ti mest omsatte aksjene var Norwegian og Frontline de største vinnerne med en oppgang på henholdsvis 2,6 og 2,4 prosent.

Norwegian ble mandag plassert i DNB Markets liste over potensielle nyttårsraketter, som er ofte er børstapere i det året som har gått, men som analytikerne mener vil gi god avkastning inn i det nye året.

Prisen på nordsjøolje var 65,55 dollar da børsen stengte, opp 0,5 prosent.

At Kina og USA har kommet til enighet om deler av den langvarige handelskonflikten styrket optimismen på de europeiske børsene mandag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 1,1 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris steg 1,4 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til en økning på 2,6 prosent.

I Asia var det nedgang på flere av de toneangivende børsene. I Tokyo gikk Nikkei-indeksen ned med 0,3 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong sank med 0,7 etter en solid oppgang fredag.