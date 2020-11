Fullstendig idiotisk

Det norske tollvernet for jordbruksprodukter lekker. Som en sil. Og det har det gjort lenge.

Noe er sikkert tilsiktet og noe er helt utilsiktet. Det har bare blitt sånn. Virker det som.

Det er altså dette tollvernet som skal bidra til å sikre at vi har en egen matproduksjon. At vi har evne til å brødfø oss selv med det mest nødvendige. Også når verden står på hodet. Som den gjør - med jevne mellomrom.

Noe skyldes globale handelsavtaler - og noe bilaterale handelsavtaler Norge inngikk på en tid da verden så helt annerledes ut enn den gjør i dag.

Da verden så annerledes ut

Avtaler man ikke helt innså konsekvensene av, og som man i dag har problemer med å komme ut av. WTO for eksempel.

En avtale verden brukte åtte år på å tvile seg frem til før den ble signert i 1995. Siden den gang har man forsøkt å forhandle videre om jordbruk, men ennå ikke kommet fram til noe fornuftig. Noe som ikke er så rart. Det skyldes at alle land i verden egentlig ønsker å føre en selvstendig jordbrukspolitikk.

De ønsker ikke at jordbruk skal være globalisert. Mat er nemlig for viktig. Altfor viktig.

Tollvernet på basisjordbruksprodukter er relativt stabilt - for kjøtt, melk, korn. Mesteparten av importen av disse produktene foretas innenfor kvoter - fordi vi har behov for denne importen. Vi klarer for eksempel ikke å dyrke nok korn selv. Uansett hvor hardt vi prøver.

De bearbeidede produktene

Tollbeskyttelsen på bearbeidede produkter er nesten fraværende. Mye fordi tollsatsene som brukes her ble fastsatt for et kvart århundre siden. Og fordi aktørene tilpasser seg dette. Naturligvis. Når det ikke lønner seg å importere korn, importerer man produkter som er laget av korn. Det samme gjelder melk og kjøtt. Og mange andre matprodukter som importeres.

Og hvem er det som tjener på disse lave tollsatsene? Jo, det er dagligvarekjedene. De importerer det de kan, egentlig. Fordi det er ekstremt lønnsomt. Og det er selvsagt ikke sånn at disse lave tollsatsene kommer forbrukerne til gode.

Dagligvarekjedene tjener på det

Kjedene baser nemlig utsalgsprisene sine på vår kjøpekraft. Og når den er høy, blir prisene høye. Sånn er det bare. Over hele Europa også - hvis noen lurte.

Så dagens tollvern på bearbeidede produkter er en stor gave til dagligvarekjedene.

Den er verdt milliarder av kroner. Hvert år. Og den kommer ingen andre til gode - verken norske forbrukere, matindustri eller jordbrukere.

Verst går det ut over jordbruket, som effektivt blir presset til å selge varene sine til priser langt under det som gir kostnadsdekning.

Derfor slutter de også å være jordbrukere. Én etter én. Eller minst to om dagen for å være nøyaktig. To om dagen, hver dag, hvert år over mange år. Det blir ganske mange etterhvert. For mange til at vi som nasjon evner å forsørge oss selv.

En gavepakke for få

Og alt dette bare for at kjøpmennene skal benytte seg av den gavepakken disse handelsavtalene representerer. Som bare har blitt sånn - fordi man for 25 år siden syntes at dette var en helt strålende idé.

Man kan si mye om dette, men klokt er det ikke. Det er faktisk fullstendig idiotisk. Og gjør landet vårt fattigere for hver dag som går. Men kjøpmennene blir rikere og rikere. Alle tre. For flere er det som kjent ikke.

Det er tre stykker som tjener på dette, altså. Resten taper. Big time!