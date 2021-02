Vinmonopolet har truet den største distributøren, Vectura, med erstatningskrav. - Man får ikke tak i varene.

I slutten av januar bestilte Hans Are Knudtzon en god vin fra Piemonte, Anzivino Gattinara 2015. Bestillingen ble først bekreftet og Knudtzon gledet seg til å kunne plukke opp flasken på sitt lokale vinmonopol.

Men etter noen dager ble kjøpet kansellert. Det var ikke første gang. Nå er han rimelig oppgitt:

- Sju-åtte ganger den siste tiden har jeg bestilt varer som først kan bestilles, men som så blir kansellert, sier Knudtzon.

Årsaken ligger i at distributøren Vectura ikke får sendt ut enkeltflaskene, selv om de finnes på lager.

- De er tilgjengelige, men man får ikke tak i dem. Maskinen klarer visst ikke å plukke ut enkeltflasker, så man må kjøpe en hel kasse for å få bestilt, sier Knudtzon.

Les også: De beste kjøpene på polet til under 200 kroner

Mange tusen viner ingen får kjøpt

Bestillingsutvalget er kjent som vinkjennernes best bevarte hemmelighet. Det er dette som utgjør det enorme utvalget på polet. Om lag 90 prosent av utvalget på rundt 28.000 viner er i bestillingsutvalget, og av dette distribueres om lag halvparten av Vectura, som er majoritetseid av Stein Erik Hagen-selskapet Canica.

Ifølge finansbladet Kapital ble det i 2020 slettet ordrer på vinflasker fra Vectura for nesten 100 millioner kroner.

- Dette har pågått også langt inn i 2021 også, sier Knudtzon.

Vectura har et stort lager på Gjelleråsen, rett nordøst for Oslos bygrense. Selskapet har de siste årene brukt 1,2 milliarder kroner på å gjøre anlegget helautomatisk. Men kapasitetsutfordringer gjør at mindre bestillinger kan falle ut. Vectura-direktør Roar Ødelien forklarer mer om hvorfor litt lenger ned i artikkelen.

Hans Are Knudtzon har vist Nettavisen en lang rad med kansellerte bestillinger fra de siste månedene. Nå er han frustrert:

- Jeg må understreke at jeg ikke er ute etter å kritisere Vinmonopolet. Det er kjempebra og unikt å ha dette utvalget på 20.000 viner. Men når distributørene ikke klarer å levere flaskene ut, blir vareutvalget veldig lite etter hvert. Så at Vectura kan holde på sånn, er uholdbart.

Les også: Polets salg eksploderte: 428.000 liter revet bort

Pol-direktør truer med erstatningskrav

Pål Atle Skjervengen er administrerende direktør i Palmer Group, en av Norges ledende vinimportører og -distributører.

– Vectura bidrar til at importørene som bruker dem bryter leverandøravtalen med Vinmonopolet. Det er svært alvorlig, sier han til finansbladet Kapital.

Kapital omtaler til et brev sendt 18. januar fra Vinmonopolets direktør for kategori & innkjøp, Geir Mosether, til alle polets grossister. Han viser til brudd på grossistavtalen og varsler erstatningskrav og oppheving av avtaler om ikke situasjonen bedrer seg.

«Vinmonopolet opplever at en betydelig andel av disse ordrene nulles til tross for at varene ikke er utsolgt hos grossist. Dette resulterer i at mange av våre kunder ikke får levert varene sine, noe som igjen også medfører betydelig merarbeid, merkostnader og omdømmetap for Vinmonopolet», står det i brevet sitert i Kapital.

Les også: Nå gjør du vinkupp på polet!

Skylder på polet

Det blir en skjev framstilling at Vectura ikke leverer flasker fra bestillingsutvalget, mener Roar Ødelien, administrerende direktør i Vectura.

- Av alle flaskene Vinmonopolet har solgt i 2020 gjelder dette 0,15 prosent av den totale mengden bestilte varer. Det var anslagsvis ca 170.000 flasker som ikke kom fram til kundene i 2020, av totalt ca 120 millioner solgte flasker.

Det er dermed en svært liten andel når det er snakk om, poengterer Ødelien, som anslår at rundt 50 prosent av alle bestillinger på polet går gjennom Vectura.

Pandemien har ført til en ekstrem vekst i omsetningen på polet, som langt overgår hva Vecturas automatiserte logistikksystem er dimensjonert for, påpeker han. Ødelien mener at problemet likevel er alvorlig for de som ikke får vinen sin, men at dette i stor grad kunne vært løst :

- Det er alvorlig når vi ikke får levert, selv om det gjelder et lite volum. Men det skyldes at polet ikke har et system for restnotering, når distributøren av forskjellige årsaker ikke får ut alle varer på første levering . Alle kundebestillinger til polet blir lagt til første leveringsdag for distributøren, og man har da kun 10 til 24 timer på å få varene gjennom sitt system. Det man ikke får gjennom til fristen, må så kanselleres.

- Vi må prioritere

Ifølge Ødelien kan en typisk bestilling nå ha 5.000 flasker hvor 20 kundebestilte flasker ikke er klare når lastebilen må gå av gårde for å rekke leveringsfristen.

- Korte frister gjør at man ganske ofte må sende av leveringer hvor det mangler noen flasker, fordi det også er viktig at de som kommer i Vinmonopolets butikker for kjøpe favorittvinen sin, finner det de kom for.

Da må kundene som kjøper fra hyllene prioriteres, mener han:

- Det er et tungt valg å sende ut leveringer som kun er 99% komplette, men vi tror det har vært et riktig valg for å bidra til at folk flest har funnet favorittvinen sin i butikkhylla gjennom en svært krevende konoraperiode.

At polet har varslet erstatningskrav, ønsker ikke Ødelien å kommentere konkret før eventuelle krav ligger på bordet. Han er imidlertid glad for å bidratt til rekordsalg i 2020, som har gitt Vinmonopolet det beste resultatet noen gang.

- Vi tar dette på alvor og gjør alt vi kan for å rette på det. Det var så å si ingen nullinger i desember, fordi vi da hadde god samhandling med Vinmonopolet, og at man manuelt sørget for å ikke slippe flere ordrer inn i systemet per døgn enn det var kapasitet til.

Vectura har tett dialog med Vinmonopolet, og ønsker litt lenger ledetid på ordrene, og mulighet for å restnotere det som ikke kommer ut første gang, fremholder Vectura-direktøren.

- Da ville alle kunder fått varene de har bestilt, men innimellom med noe lenger leveringstid. Man må uansett utvikle løsninger som fungerer både for importør, distributør og Vinmonopolet, sier Roar Ødelien.

- Distributøren må styre dette

Vinmonopolet kjøper ikke helt argumentet til Ødelien:

- Vi sender over ordrer fra kunder til distributørene våre hver dag. De ordrene forventer vi, om de faktisk ikke er utsolgt, at leveres til oss, sier Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet.

Hvis distributøren ikke har kapasitet til oppfyllelse av ordre og varer som er på lager så bør disse spares til de har kapasitet til å levere dem, mener Lorentzen.

- Det er ikke Vinmonopolet som skal ha et restordresystem, dette må ligge hos distributøren. Det er kun de som kan vite hva som er den faktiske kapasiteten på ordretidspunktet, og som har oversikt over hva som faktisk er på lager.

Heller ikke Hans Are Knudtzon er veldig imponert over forklaringen fra Vectura:

- At polet ikke har et restordre-system har jo ikke noe å si så lenge varene ikke når fram.

undefined Reklame Nå er det endelig mulig å få tak i verdens raskeste løpesko