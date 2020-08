Fullt kok i boligmarkedet: Ny oppgang i juli

Årets sommer har overrasket boligekspertene.

Tall fra Eiendom Norge viste at prisene steg med 0,4 prosent i juli. Det er sterkeste juli måned siden 2016. Korrigert for sesongvariasjon steg boligprisene med 0,9 prosent sist måned. Prisene er nå fem prosent høyere enn for et år siden.

Det er særdeles sterke tall siden juli vanligvis er en måned der boligprisene faller.



Boligprisene steg 0,6 prosent i Oslo, og er nå opp 5,6 prosent på årsbasis.



- Det er solgt nesten 45 prosent flere boliger i juli sammenlignet med samme måned i fjor, og fjoråret var et rekordår, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge under presentasjonen av tallene.

Det er også lagt ut 46, 1 prosent flere boliger i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor.

- Folk har holdt seg hjemme i Norge i stor grad, og sommeren har folk derfor brukt til å handle bolig. Omsetningsfallet i boligmarkedet som følge av koronautbruddet i mars og april er nå hentet igjen og litt til, sier han.

Han påpeker at de tror at bolig blir stadig viktigere for folk på grunn av koronaviruset, og også med tanke på at mange har hjemmekontor.

Høyere omsetningstid

Som nevnt steg boligprisene korrigert for sesongvariasjoner 0,9 prosent i juli, og den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen hadde Kristiansund, Tønsberg med Færder og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 2,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en nedgang på 0,2 prosent.

Akkumulert har det aldri vært så mange solgte boliger i Norge ved utgangen av en juli måned.

Vi ser samtidig at omsetningstiden økte, og i juli var den på 67 dager mot 61 dager i juli 2019. I Oslo var omsetningstiden på 33 dager i juli.

- Omsetningstiden på 67 dager ligger over nivået de siste fire årene. Dette tyder på at det ble solgt en del boliger i juli som har ligget ute lenge, og disse drar opp omsetningstiden.

Lengst omsetningstid i juli var i Stavanger og omegn på 101 dager.

I tiden framover forventer Eiendom Norge en moderat prisvekst.

- Vi regner med at vi får en prisvekst i august, og så tror vi at det kommer til å flate ut for å gå som vanlig ned mot slutten av året, sier Lauridsen til Nettavisen.

Han tror Oslo får størst prisvekst i tiden framover, men de har også sett andre byer på det sentrale Østlandet har økt en del i pris, for eksemepel Fredrikstad, Hamar og Kristiansand har hatt en solid prisvekst, ifølge Lauridsen.

Ingen korona-nedtur

Tallene for juli bekrefter nok en gang at koronakrisen ikke har hatt like stor påvirkning på boligmarkedet som ekspertene fryktet. Etter smitteutbruddet i Norge, var det kun i mars prisene ikke steg.

Tirsdag skrev Nettavisen at Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom, er overrasket over årets juli i boligmarkedet. Vanligvis pleier nemlig boligprisene å falle i juni og juli, men ikke i år.

- Alle kjøpergrupper er der ute nå. Alle boligtyper, alle prisklasser i alle områder går unna. Jeg har aldri opplevd en lignende juli i løpet av mine 25 år i bransjen, sa han til Finansavisen tidligere denne uken.

- Trygt

I juni steg boligprisene derimot med 0,8 prosent, og korrigert for sesongvariasjon steg prisene med 1 prosent. Sterkeste prisvekst var i Asker og Bærum, med 3,1 prosent.

Når det gjelder omsetningen i boligmarkedet, var det et betydelig fall i april og mai. I juni var det derimot en kraftig vekst i antall nye boliger på markedet og antall solgte boliger.

– Dette tyder på at boligmarkedet oppleves som trygt og forutsigbart, sa Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, under presentasjonen av juni-tallene.

I juni ble det solgt 11.342 boliger i Norge, 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er det solgt 49.319 boliger i Norge, 1,7 prosent færre enn på samme tid i 2019.

Raskest salgstid i juni hadde Oslo, med 25 dager, og tregest gikk det i Stavanger og omegn der det tok 71 dager.

Prisutviklingen i Oslo

I begynnelsen av juli presenterte Eiendom Norge også en oversikt over boligprisutviklingen per region for andre kvartal og de siste fire kvartalene. Dette bekreftet også den overraskende sterke utviklingen vi har hatt under koronavåren 2020.

Da Nettavisen så på utviklingen for per bydel i Oslo, viste tallene at det var sentrumsnære bydeler som Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo som har hatt den høyeste prisutviklingen. I bydel Sagene steg boligprisene med 1,5 prosent fra april til juni, og med 1,3 prosent for de to andre bydelene.

Lavest prisutvikling er det i Oslo Ytre øst, og i Bydel Stovner var det ingen prisvekst i andre kvartal. På Alna, hvor det bygges veldig mye, var prisveksten på 0,5 prosent.

Typiske pendlerbyer utenfor Oslo har imidlertid vokst mer enn bydeler innad i Oslo.