Fyker ut av butikkene etter ekstrem priskrig: - Etterspørselen er større enn tilgangen

Juleosten gräddost fra Tine er svært populær blant nordmenn. Etter den raste ned i pris, har den også rast ut av butikkhyllene.

I midten av november startet julepriskrigen, og bare dager etterpå var det priskrig mellom lavpriskjedene på blant annet Gräddost fra Tine.

Prisen endret seg imidlertid raskt, og gikk opp og ned i pris flere ganger før den ble liggende på 17,90 kroner. For to uker siden meldte Nettavisen at osten ble revet ut av hyllene, og flere butikker så seg nødt til å innføre begrensning på hvor mange hver kunde kunne kjøpe.

Nå er det tomt i flere butikker.

- Etterspørselen er større enn tilgangen på Tine Gräddost, så mange butikker er dessverre utsolgt i perioder, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Får nye leveranser

Han påpeker imidlertid at Coop får inn varer hver uke. Det gjør også Kiwi, som opplever samme trend.

- Gräddost har en kunstig lav pris nå, og den lave prisen har ført til økt etterspørsel. I perioder kan noen butikker gå tomme, men vi gjør det vi kan for å skaffe nok varer, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Hun sier at det kommer nye leveranser av Gräddost både denne uken og neste uke.

- Det er mange butikker som har osten på lager men også en del som er tomme i perioder sier hun.

Økning på 12 prosent

Selv om Gräddost er en populær vare i førjulstiden hvert år, viser tallene klar økning i år. Dette kan selvsagt skyldes at flere er hjemme og færre handler i Sverige.

- Vi selger mye hele året, men nå er den utsatt for markedskreftene og det er priskrig på osten, og da får den også mer oppmerksomhet og flere kjøper den, sier Kristiansen i Coop.

Han forteller at salget av Tines variant så langt har økt med 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Også Coops egen variant, Coop Grädost, selges det mer av i år enn i fjor.

- Den har tydeligvis falt i smak hos kundene våre, for den har hele 44 prosent økning i salget, sier Kristiansen.

Skiller seg ut i priskrigen

Vanligvis koster Gräddost 49,90 kroner, ifølge Kiwi, og med en pris på 17,90 kroner på salg, er det et godt tilbud.

Gräddost skiller seg ut dermed ut fra en del andre julevarer. De siste årene har en rekke typiske julevarer rast ned i pris de siste ukene før jul, men i år er det annerledes.

Sist uke skrev Nettavisen at flere produkter er mangedoblet i pris sammenlignet med samme tid i fjor. For eksempel er julemarsipan fire ganger dyrere i år enn i fjor.

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, har kritisert kjedene for dette. Kjedene selv begrunner det med at de har kuttet prisene på flere hundre varer - og ikke bare et utvalg av typiske julevarer.

Rema 1000 har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse.

