Fylker skeptiske til kjøttkutt

Ti av elleve fylker er skeptiske eller negative til kjøttkutt som klimatiltak. Men Oslo vil satse på mer vegetar.

Det viser en gjennomgang som avisa Nationen har gjort av høringsinnspill til regjeringens nye klimaplan, som skal legges fram før jul.

Flere fylkeskommuner gir i høringen uttrykk for skepsis til å redusere kjøttforbruket som tiltak for å få ned klimautslippene. Frykten er at dette vil gå ut over sysselsetting og bosetting, og at arealer vil gå ut av drift.

Oslo skriver derimot at kommunen vil redusere kjøttforbruket og lage en handlingsplan for mer vegetar.

