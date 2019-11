Fylkespolitikere reiser på London-tur mens 29 linjer kuttes i Nordland: - Provoserende

Mens det kuttes både i linjer på videregående og reiselivsnæringen i Nordland reiser politikerne på brexit-tur til London.

- De tillater seg å bruke penger på egen vinning mens de legger ned tilbud i distriktene, sier Bente Høyen, som er lærer på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana til NRK.

I midten av november ble det meldt at fylkesrådet i Nordland innstiller å legge ned 29 linjer på fylkets videregående skoler når fylkeskommunen skal spare inn 230 millioner kroner. Protestene har ikke latt vente på seg.

Samtidig reiste ni fylkespolitikere på studietur til London denne uken, for å blant annet lære om hvordan Brexit kan påvirke fiskeindustrien i fylket, melder NRK. Dette vil koste 250-300.000 i offentlig midler.

- Det er provoserende. Jeg kjenner jeg blir opprørt av å høre om denne turen, sier Høyen, som ikke forstår prioriteringen der en fylkeskommune nå skal lære om brexit.

Gruppeleder i Nordland Høyre sier derimot at Brexit kan ha store konsekvenser for Nordland og har lite forståelse for at turen kritiseres, skriver NRK.

- Vi i Høyre har brukt tid på å spare opp disse midlene for å kunne reise. Pengene Høyre på fylkestinget får skal gå til kompetanseheving. Vi er sist ute av partiene med å ta denne reisen, så tidspunktet er helt tilfeldig, sier hun og legger til at Høyre ikke har dårlig samvittighet og at de bruker mindre penger enn andre partier.

I tillegg til kutt i videregående skole legges det opp til kutt blant annet i reiselivsnæringen i Nordland.

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet, påpeker at det er opp til partiene hvordan de bruker midlene til politisk arbeid, men at han forstår det kommer reaksjoner og at tidspunktet for reisen kan fremstå uheldig.