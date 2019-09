Fyrer løs mot skatteinnkreving: - Helt meningsløst

Fremskrittspartiets nestleder Terje Søviknes reagerer kraftig på Nettavisens oversikt over norske kommuner som går med store overskudd og samtidig håver inn penger på eiendomsskatt.

Ofte blir eiendomsskatt innført med mål om å betale for bedre velferdstjenester, men en oversikt utarbeidet av Nettavisen Økonomi viser at hele 36 norske kommuner har gått med overskudd over dobbelt så høyt som anbefalt, men likevel krevd inn eiendomsskatt på bolig og hytter.



- Helt meningsløst

Det mener ordfører i Os kommune og tidligere statsråd Terje Søviknes er hårreisende.

- I denne valgkampen har venstresiden på inn og utpust angrepet det de omtaler som «velferdsprofitører». De virkelige profitørene i kommune-Norge er «skatteprofitører» i AP, SP og SV som henter inn milliarder i eiendomsskatt fra innbyggerne selv om kommunene deres hadde gått med store overskudd uten eiendomsskatt. Dette er helt meningsløst, sier Søviknes til Nettavisen Økonomi.



I gjennomgangen utarbeidet av Nettavisen Økonomi er det kun tatt med eiendomsskatt på hus og hytter, og ikke skatt på eiendom knyttet til næringsliv.

- AP, SP og SV er de virkelige skatteprofitørene

Den kommunen som ville hatt størst overskudd i kroner uten eiendomsskatt, er hovedstaden. Søviknes mener tallene viser at kommunene slett ikke har behov for pengene de samler inn gjennom skatteinnkrevingen.

- I Oslo ville Raymond Johansen & Co gått med 2,7 med kr i overskudd i fjor uten de 500 millionene de henter ut av Oslo-borgernes lommebøker. Slik er det dessverre i mange kommuner. Skatteprofitørene i AP, SP og SV burde skamme seg, sier Søviknes.

Norske kommuner er anbefalt å gå med et overskudd på 1,75 prosent av de totale inntektene av Det tekniske beregningsutvalget. Dette er stort sett for å bygge en buffer stor nok til å håndtere større problemer og investeringer.





Sparer til nye investeringer

Den kommunen som topper listen med mest overskudd opp mot eiendomsskatt er Kautokeino kommune. I løpet av de siste fem årene har kommunen gått med 11 ganger som mye overskudd som de har krevd inn i eiendomsskatt.



Rådmann Kent Valio mente eiendomsskatten måtte samles inn på grunn av fremtidige investeringer.

– Kautokeino kommune har et stort etterslep på vedlikehold og investeringsbehov opp mot 400-500 millioner kroner til pleie av eldre, skoler og barnehager. Der har vi vært nødt til å holde igjen investeringer på grunn av dårlig økonomi. Det vi gjør nå er å samle egenkapital til disse investeringene, sa Valio til Nettavisen.

Terje Søviknes mener det ikke er hold i argumentet om etterslep i vedlikeholdet.

- Når man går med store overskudd år etter år er det ikke er behov for å samle inn store summer i eiendomsskatt i tillegg, det sier seg selv, kommenterer Søviknes.

Frps nestleder er mener hele eiendomsskatten bør forsvinne.

- Vi i Frp vil ha vekk hele eiendomsskatten. Det er en veldig usosial skatt, som rammer helt uavhengig av folks lommebok. Vi ser også at innstrammingene vi har gjennomført ved å redusere maksimal skattesats til fire promille har ført til kreative løsninger som nye takster for å få en høyere verdi på boligen i enkelte kommuner, det er rystende, sier Søviknes.