G-sport legges ned

Gresvig gir opp G-sport og G-Max.

Gresvig-konsernet legger ned G-Sport og G-Max. I stedet skal alt over i Intersport, som de nå skal samarbeide tettere med.

Det er DN som melder saken.

– Dette kan virke vemodig, spesielt for ansatte. Når det er sagt: Dette handler ikke om hvilket merke vi har på døren. Det handler om at vi gjennom Intersport vil sørge for at vi har den aller beste tilgangen til de ledende merkene, noe som blir stadig mer krevende, sier G-Sport-sjef Lars Kristian Lindberg til avisen.

Les også: Øivind Tidemandsen om den store nedturen: - Jeg skjønte at noe var galt

Ved siden av G-Sport, G-Max og Intersport, har Gresvig outletkjeden Sportshuset Outlet. Den vil bli omgjort til Intersport Outlet.

SJEF FOR INTERSPORT: Lars Kristian Lindberg leder overgangen. Foto: Presse

Prosessen med overgang til Intersport starter umiddelbart, men de fleste butikkene omprofileres første halvår 2020, ifølge pressemeldingen fra Gresvig.

Les også: Svenske flytall sjokkerer: - Aldri sett noe liknende

Store tap

Gresvig har idag 84 G-sport- eller G-Max-butikker, og 101 Intersport-butikker.

– Ingen ting varer evig, og vi er pragmatiske i forhold til navn og navneendringer, skriver Olav Nils Sunde i en epost til DN.

Les også: XXL tapte millioner på lavpris-strategi. Nå legger den nye sjefen om

Gresvig-konsernet har over lang tid slitt med lønnsomheten til sportsvirksomheten sin og har gått på store tap de siste årene, drevet av tøff konkurranse fra Internett, markedsleder XXL, Gjelstens Sport 1 og billigutfordrere som Sport Outlet.

Årsrapporten for 2018 viste at Gresvig gikk på en kjempesmell i året som gikk og tapte hele 613 millioner kroner. Året før tapte de 194 millioner kroner.

- 2018 var svært preget av endringer og det er 2019 også, men vi blir mer effektiv i 2020. Jeg er glad for at vi har en god eierfamilie i O.N. Sunde i ryggen slik at vi får til dette på en skikkelig måte, uttalte Gresvig-sjef Lindberg til Nettavisen i den sammenheng.

Samtidig har også 2019 gått trådt for Gresig, i likhet med de fleste andre sportskjedene. En rapport fra mai viste at 2019 har startet historisk dårlig for XXL, G-sport og co.

Intersport

Fra nå av skal altså alle Gresvig-butikkene være en del av Intersport. Det er en av Europas ledende sportskjeder med 5500 butikker i 43 land. Gresvig er en av 13 eiere i kjeden, og har vært med helt siden starten i 1968.

– Omprofileringen til Intersport skaper spennende muligheter for Gresvig, Intersport og viktigst av alt, kundene våre. Vi har stor tro på den valgte strategien og på ledelsens evne til å gjennomføre den, sier Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig AS i en pressemelding.

- Ved å omprofilere til Intersport sikrer vi at kundene våre vil ha markedsledende tilgang til de ledende merkene som de elsker, sier Lindberg i samme melding.