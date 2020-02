Gamblerne er sikre - kun Bloomberg kan ta Trump

Det profesjonelle veddemarkedet er sikre: Dette er den eneste demokraten som kan snyte Donald Trump for presidentjobben til høsten.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management er kjent for å regne på mye. Nå har han tatt for seg det amerikanske presidentvalget i november. Utgangspunktet til Næss er oddschecker.com. Her finner man de beste oddsene på ulike ting, som presidentvalget i USA.

- De offisielle meningsmålingene er tilgjengelige for alle, og dermed bør en anta at den informasjonen er bakt inn i veddemålene. I tillegg er kanskje veddemålene enda mer treffsikre, ettersom folk setter penger bak meningene sine, sier Næss til Nettavisen Økonomi.

Soleklar favoritt

Og akkurat nå er Trump ifølge de som vedder den soleklare favoritten til å bli president. Sannsynligheten for en Trump-seier er nesten 59 prosent. Det er milevis foran demokratenes toppkandidater, venstrevridde Bernie Sanders og moderate Michael Bloomberg.

Setter du 1 dollar på en av disse kandidatene, får du igjen henholdsvis 5 ganger innsatsen på Sanders og 8 ganger innsatsen på Bloomberg. I tillegg er gamblerne langt mer overbevist om at det blir gjenvalg for republikanerne.

- Det republikanske partiet har nesten 57 prosent sannsynlighet for å bli valgt. Akkurat det er lett å regne på, men en mer interessant beregning er å se på betingede sannsynligheter, sier Næss.

Det vil si at man både tar hensyn til sannsynligheten for hvem som blir demokratenes presidentkandidat og sannsynligheten for hvilket parti som vinner. Dette krever litt mer utdypende sannsynlighetsregning, men poenget er at regnestykkene og oddsene blir annerledes.

Kun én sjanse

- Da finner en at demokratene bare har én sjanse, og det er å gå for Michael Bloomberg. Bloomberg har knappe 20 prosent sannsynlighet for å representere demokratene, men i veddemålene som president får han bare 11 prosent.

- Det betyr at dersom han blir valgt som demokratenes president, har han mer enn 56 prosent sannsynlighet for å vinne, sier Næss. For de andre demokratene ser det verre ut, muligheten for å bli valgt er langt lavere.

Og ingenting tyder på at det blir en annen enn Trump som blir republikanernes kandidat. Sannsynligheten for at den nåværende visepresidenten Mike Pence slår ut Trump, er for å si det forsiktig svært lav. Med Pence som toppkandidat vinner demokratene lett valget i november.

TRUMP BLIR GJENVALGT: Analysene til Robert Næss i Nordea viser at det er overveiende sannsynlighet for at Donald Trump gjenvelges som president. Foto: Nordea

- Ja, hans sannsynlighet er kun 0,4 prosent. Det betyr at veddemarkedet tror det er 90 prosent sannsynlighet for demokratisk seier dersom man velger Pence som representant for republikanerne, sier Næss.

Elektroingeniør

Men hvem er så denne Michael Bloomberg? Jo, Michael Rubens «Mike» Bloomberg (78 år torsdag denne uken) er av jødisk familie med russisk og polsk avstamning. Etter eksamen som elektroingeniør fortsatte han ved Harvard University, der han tok Master of Business Administration (MBA).

Bloomberg begynte etter studiene å arbeide i firmaet Salomon Brothers. Da de ble kjøpt opp i 1981, fikk han ca. 10 millioner dollar i sluttpakke for sin andel. Det samme året grunnla han finansdataagenturet Bloomberg L.P.

Bloomberg ble i 2001 valgt til borgermester i New York etter legendariske Rudy Giuliani. Han hadde vært medlem av det demokratiske partiet hele sitt liv, men stilte til valg på vegne av republikanerne. Det skyldtes ifølge Wikipedia angivelig at demokratenes primærvalg var fulltegnet, han ville ikke nå opp.

Demokraten Bloomberg var en meget liberal republikaner, tilhenger av selvbestemt abort og retten til å inngå homofile ekteskap. I 2005 ble han gjenvalgt som ordfører med en historisk høy margin, men i 2007 meldte han seg ut av det republikanske partiet.

Offisiell kandidat

9. november i fjor registrerte Bloomberg seg som kandidat ved demokratenes primærvalg i Alabama og to andre delstater, samt den føderale valgkommisjonen. Noen dager etter var han offisielt kandidat for demokratene ved presidentvalget i 2020

Han er en av verdens rikeste personer, med en formue som ifølge Wikipedia er på om lag 51 milliarder dollar, 470 milliarder norske kroner med dagens valutakurser. Mangemilliardæren har imidlertid gitt betydelige summer til veldedighet

Meglerhuset Goldman Sachs har en månedlig spørreundersøkelse blant forvalterne om de ulike presidentkandidatene. Spiller det så noen rolle for aksje- og finansmarkedene hvem som blir president? Ja, det er en forskjell på hvilke demokratiske kandidater som totalt vil øke eller redusere risikoen, ifølge forvalterne.

Eksempelvis vil Bernie Sanders reversere Trumps skattereform fra 2017 og øke selskapsskatten fra 21 til 35 prosent.

Stor oppmerksomhet

- For aksjemarkedet har det vært stor oppmerksomhet rundt skattereformen og betingelser for helseselskapene. Skattereformen økte jo inntjeningen med vel 10 prosentpoeng for de børsnoterte selskapene, og en reversering av den vil gi en tilsvarende reduksjon, sier Næss.

- I aksjemarkedet er det nok frykt for at demokratene kan gi tøffere betingelser for de private legemiddelselskapene. Helsesektoren utgjør vel 14 prosent av markedsverdiene i USA, så tøffere betingelser her er ikke noe som vil bidra positivt til aksjemarkedene, fortsetter han.

Næss mener fordelingen mellom senatet og representantenes hus er vel så viktig som hvem som får presidenten.

- For aksjemarkedet regnes det som en fordel å ha delt balanse her. Dersom demokratene skulle ende opp med flertall i senatet, som riktig nok ikke er ventet, vil det gi de mer makt til å reversere skattereformen og kjøre hardere mot helseselskapene, sier investeringsdirektøren.

Helt åpent

Nordea Markets er også opptatt av det kommende presidentvalget i sin seneste ukerapport. Meglerhuset mener de demokratiske kandidatene grovt deles i moderate og venstreorienterte kandidater. Så langt er det helt åpent hvilken fløy den endelige presidentkandidaten vil komme fra.

De moderate kandidatene ligger best an på meningsmålingene: Joe Biden, som tidligere var visepresident under Barack Obama, nevnte Bloomberg, og Pete Buttigieg. Buttigieg har tidligere vært borgermester i South Bend, Indiana. Blant de mer venstreorienterte favorittene finner vi senatorene Sanders og Elizabeth Warren.

Nordea Markets skriver at en sittende amerikansk president normalt er blitt gjenvalgt så lenge økonomien har vært sterk. Trumps trumfkort er at han kan slå seg på brystet og skryte av den laveste arbeidsledigheten på 50 år. Meglerhuset mener han vil gjøre det han kan gjennom dette valgåret for å styrke økonomien og markedene. ¨

Trusselen fra venstre

Ikke overraskende mener ekspertene i Nordea at den største trusselen mot en fortsatt oppgang i aksjemarkedene er en venstreorientert demokrat i presidentvalget. Både Sanders og Warren vil reversere skattekuttene for bedriftene fra 2017.

Bloomberg og Biden har derimot gått til valg på å holde bedriftsskattene lavere enn nivået før 2017. De to er ansett som de to mest «markedsvennlige» demokratiske kandidatene.

Men å spå utfallet av avstemninger er ikke så lett. Nordea minner om at både britenes avstemning om en utmeldelse av EU i 2016 – Brexit – det amerikanske presidentvalget det samme året og det italienske valget i 2018, var eksempler valgutfall som ble ansett som lite sannsynlige.

Helt motsatt

Disse utfallene ble også sett på som svært uheldige for finansmarkedene. Alle valgene endte motsatt av det som var forventet, men markedsreaksjonen ble også det motsatte av forventningene.

Nordea skriver i rapporten at alle meningsmålinger som pekte på Trump før valget i 2016 skapte uro i aksjemarkedene. Da valget var et faktum, steg imidlertid aksjemarkedene kraftig.