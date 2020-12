Gammel vare ble satt opp i pris hos Power: - Det er en dårlig pris

Samtidig som den nye utgaven av Xbox kom ut, reklamerte Power tungt for en gammel, svindyr versjon av samme konsoll. Det førte til full kundestorm.

Kun et par uker etter at Xbox Series S ble lansert, kjørte Power ut annonse på Facebook hvor de reklamerte for at du kunne få Xbox til en ny pris.

Det var bare én hake. Dette var den gamle utgaven, Xbox One S, og den var også dyrere enn det den helt nye modellen koster i dag.

- Jeg reagerte på dette, fordi de har reklamert så mye for den. Jeg har fått opp samme annonse flere ganger. Det er en gammel konsoll, og en dårlig pris, sier Stine Lund Trøan.

Hun oppdaget også at den fire år gamle utgaven faktisk var satt opp med 400 kroner den 14. november, og kostet 3390 kroner den 23. november.

- Det er rart å reklamere for den gamle og fremstille det som om det er en god pris, påpeker hun.

Til sammenlikning koster den nye modellen, som kom ut i november i år, 3299 kroner.

Les også: Elkjøp-annonser hadde fiktive førpriser

- Villedende markedsføring

I kommentarfeltet på Facebook-annonsen reagerte kundene. Veldig mange oppfattet det som om Power spekulerte i at folk vil tro at det var snakk om den nye

- Dette er villedende markedsføring. Denne posten fra Power gir klart inntrykk av at dette er en bra pris. Først og fremst fordi man får den bedre Xbox Series S for en hundrings mindre, men også fordi Xbox One X, som også er en bedre konsoll, koster 300 mindre, skriver en.

- Lureri av Power. Dette er den gamle og utgåtte Xbox One S, den nye slanke og lille modellen heter Xbox Series S, skriver en annen.

- Dere spiller på at ikke folk vet bedre. Denne eldre modellen selges for 1100 kroner billigere på Elkjøp. Dere har bevisst lagt prisen ganske lik den nye modellen Series S og håper at folk går fem på, skriver en tredje.

Power svarte etter hvert i kommentarfeltet at de oppdaget at Xbox-en var feilpriset, og at de hadde justert ned prisen til 2180 kroner.

Den oppdaterte prisen merket Trøan seg den 25. november.

- Det hjelper å klage. De hører på folket, og det er bra i alle fall. Men de har ikke den beste prisen, men jeg skjønner jo at de skal tjene penger, sier hun.

Les også: Slik blir du «lurt» til å bruke penger på nett: Dette er nettbutikkenes salgstriks (+)

Svingte i pris

29. november merket hun at prisen lå på 3340 kroner, men Xbox-en skal da ha vært utsolgt i nettbutikken. 4. desember lå prisen på 2180 kroner, men varen var imidlertid utsolgt på nettlageret.

Mellom 5. og 18. november var laveste pris 2990 kroner hos konkurrentene, ifølge Prisjakt.no. Mellom 23. og 29. november var prisen på 1990 kr hos konkurrentene. 4. desember ligger den på 2499 kroner hos NetOnNet, som er den med lavest pris.

Det er imidlertid ikke lenger mulig å finne prishistorikken for denne spillkonsollen på Prisjakt.no.

- Feil i systemene



Siri Røhr-Staff, PR- og kommunikasjonssjef i Power, sier at de har tusenvis av ulike varer i vårt sortiment, og følger opp priser på alle disse kontinuerlig.

- Det er essensielt for oss å ha samme priser, eller lavere, enn våre konkurrenter, da kundene sjekker rundt for priser. Det er derfor ikke i vår interesse å skulle ha noen høyere priser enn andre, sier hun, og påpeker.

- I de ekstremt få tilfellene dette har skjedd, er det fordi det har vært feil i systemene våre.

Les også: Frykter konkursras om få uker: - Et rødt flagg

Som Power svarte i kommentarfeltet under Facebook-annonsen for Xbox One S, skal det ha skjedd en feil.

- I tilfellet du refererer til, opplevde vi noen tekniske utfordringer knyttet til prissetting gjennom Black Week, der nevnte produkt justerte seg opp og ned i pris ved flere anledninger, sier Røhr-Staff.

- Feilen ble funnet og rettet opp, og vi opplever i dag ingen slike tekniske utfordringer.

Setter ned prisene etter klager

Dette er ikke første gang Power setter ned prisen på en vare etter klager fra kunder eller etter en sak har vært i media.

- Det hender at det oppstår feil som vi ikke plukker opp før vi får beskjed eller spørsmål fra kundene våre. Da retter vi selvsagt opp, sier Røhr-Staff.

I slutten av november skrev Nettavisen om en TV fra Samsung som var 2000 kroner dyrere hos Power enn hos Elkjøp. Det var riktignok ikke akkurat samme modell, men det eneste som skilte de to modellene var fargen på støttebeinet. Spesifikasjonene var identiske.

Etter Nettavisen henvendte seg til Power, for å få svar på hvorfor prisen var så mye høyere hos dem, justerte de ned prisen.

- I noen tilfeller vil kunden være villig til å betale mer for enkelte designdetaljer, men vår policy er at om spesifikasjonene er like, skal vi også være tilnærmet lik våre konkurrenter på pris. Derfor burde vi i tilfellene du sikter til, ha hatt like priser på disse produktene. Det har vi nå vært inne og justert, svarte Røhr-Staff.

Les mer her: Raser mot utbredt prisfelle hos Elkjøp og Power: - Verdiløst og villedende

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot