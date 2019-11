Går rett i strupen på Adressa med ny avis i Trondheim: – På høy tid

Med det store konsernet Amedia i ryggen, går den nye avisen Nidaros til kamp om avisleserne i Trondheim.

Ved nyttår får Trondheim en helt ny avis med det tunge historiske navnet Nidaros. Den går rett i strupen på Adressa som har hatt hegemoni over byen i en årrekke.

– Adressa er en sterk regionavis, og en viktig aktør i hele Trøndelag. For oss skal det viktigste være det som skjer i Trondheim by, og der vil vi differensiere oss fra dem. Hendelser og breaking news skal være grunnmuren vår, sier nyslått sjefredaktør Arne Reginiussen til Nettavisen.

Han går fra rollen som sjefredaktør og daglig leder i Finnmark Dagblad og iFinnmark.no hvor han er blitt hyllet for å gjøre et «mediemirakel», med kraftig opplagsvekst.

Nå skal han ta suksessformelen 139 mil sørover til Midt-Norges hovedstad.

– Vi har rekruttert inn mange gode folk. Dette blir en slagkraftig redaksjon, sier den åpenbart storfornøyde redaktøren.

Store muskler

Med seg i ryggen har han 12 journalister og redaktører og kraftige muskler fra aviskonsernet Amedia som eier 75 aviser i Norge. (Inkludert Nettavisen).

– Det kommer til å være en kraftig nyhetsavis med Trondheim som eneste marked. Vi har en stor katalog med rettigheter på sendinger av fotball, håndball, hockey, friidrett og mye annet som jeg vet blir et godt tilskudd, sier Reginiussen.

– Men som finnmarking, kjenner du Trondheim godt nok?

– Jeg kjenner Trondheim veldig godt. Begge mine brødre bor der. Allerede neste uke er vi i gang med å lage reportasjer og stoff for å være klar til lansering ved nyttår, sier finnmarkingen.

Lytter til folket

FORNØYD: Konserndirektør Anders Opdahl i Amedia er storfornøyd med nylanseringen, og mener de lanserer ny avis ut av kjærlighet for Trondheim. Foto: Lars Myhren Holand

Konserndirektør Anders Opdahl i Amedia har ansvar for nye prosjekter, og har tro på at det er rom for en avis til i Trondheim.

– Vi satser på en rendyrket Trondheimsavis. Adressa er en glimrende regional kvalitetsavis. Men vi tror at Trondheim i likhet med Bergen, Tromsø og Stavanger har plass til flere aviser. Det tror vi er bra for både demokratiet og leserne, sier Opdahl.

Han forsikrer om at avisen skal lytte til leserne og sette deres behov for lokalt og nært stoff først.

– Vi legger hodet til bakken og lytter til folkets puls, sier han.

Opdahl er spesielt fornøyd med å ha fått med mannen han kaller et «mediemirakel» på satsingen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått Arne Reginiussen inn for å ta denne satsingen. Han har gjort et mediemirakel i Finnmark. Han har utviklet posisjonene lengst nord fra å være under sterkt press, til å bli svært robuste digitale produkter. Jeg er glad han nå får gjenforenes med sine brødre i Trondheim, sier Opdahl.

