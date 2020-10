«Garasje» i Oslo solgt for knappe fem millioner kroner

En knøttliten enebolig på Bolteløkka i Oslo lå ute for salg i knappe fem måneder. Nå har den fått en ny eier.

Boligen er på kun 40 kvadratmeter, og da Nettavisen omtalte boligen i mai, var prisen i underkant av seks millioner kroner.

- Det var opprinnelig en garasje, men nå er den omgjort til en enebolig over to plan. Selv om strukturen er fra 1921, er jo absolutt alt innendørs omgjort - naturlig nok, sa Johan Baade-Mathiesen i Eiendomsmegler 1 til Nettavisen.

Fredag sist uke ble boligen solgt for 4.875.000 kroner.

- Selger har innsett at størrelsen er en begrensning, og begrensningen i areal medførte at at vi måtte godta en lavere pris, sier Baade-Mathiesen.

Se video med bilder av boligen øverst i saken!

Les også: Advarer mot klasseskille i Oslo: - Folk flest må bo på utsiden av byen, i Ski og Drammen

Måtte sette ned prisen

Boligen lå ute til 5,9 millioner kroner da den ble lagt ut for salg i mai, men i slutten av juni var prisen satt ned til 5,5 millioner kroner, skrev VG. Baade-Mathiesen sa til Nettavisen i mai at det er vanskelig å sette prisen korrekt på et sånt objekt.

- Men nå har selger valgt å selge den for denne prisen, og den som kjøper den får noe helt spesielt, sa han.

Prisen ble satt ned ytterligere i høst, og lå ute til en prisantydning på 4.950.000 kroner da den ble solgt.

Nesten seks millioner kroner var nok for optimistisk, innrømmer megleren.

- Vi trodde folk ville bli begeistret for kvalitetene til boligen, og kjøpe deretter. Men det vi kan se nå i ettertid er at mange har vært interessert og begeistret for boligen, men den er for liten for de fleste, sier han.

Les også: Brennhett boligmarked - koronakrisen gir tidenes julisalg

Det har vært flere interessenter på boligen, og senest for to uker siden var de i dialog med en mulig kjøper. Men det var først sist uke at en annen interessent valgte å slå til og kjøpe boligen.

- Vi har fått en fornøyd kjøper. Det er en helt fantastisk, liten bolig. Kjøper skal være godt fornøyd med å ha kjøpt til den prisen, sier Baade-Mathiesen.

Hage og parkering

Boligen har både en hageflekk og én parkeringsplass, noe som er litt spesielt i indre del av Oslo om du kjøper en såpass liten bolig.

Beliggenheten er også unik, mener eiendomsmegleren.

- Bolteløkka er noe for seg selv. Du føler at du bor litt rolig og landlig til, samtidig som du kun er et par minutter unna alt byen har å by på, sa han.

Les også: Tørker du klær innendørs? Da bør du være klar over dette (+)

Det finnes svært få av denne typen bolig. I fjor skrev Nettavisen om en enebolig på 23 kvadratmeter på Kampen i Oslo, som ble solgt for 3,1 millioner kroner.