Garderobemannen er konkurs

Fredag melder Garderobemannen at de har vært nødt til å melde oppbud.

Garderobemannen melder på sine egne nettsider at de har meldt seg konkurs i dag, 24. april.

De opplyser at det nå jobbes med å etablere videre drift av selskapet.

- Håper vi i fremtiden også kan være tilgjengelig for nye og gamle kunder, står det på nettsiden deres.

Selskapet har vært leverandør av garderobeløsninger, og har hovedkontor på Øra i Fredrikstad.

E24 skriver at selskapet har endret navn fra Garderobemannen AS til Åre Norge AS samme dag som konkursen blir meldt. Nettstedet skriver videre at selskapets leder og styreleder Erik Bøckmann slo også selskapet Åre Organisering konkurs tidligere denne uken.

I mars startet Bøckmann et nytt firma, Statare Care, som selger munnbind.

- Nå har jeg startet et nytt firma som skal selge munnbind. De er nesten umulig å kjøpe noen sted, og prisene i markedet er generelt høye, skrev han på Facebook.