Gi oss i dag vårt daglige brød

Norge er en brødnasjon. Det har vi alltid vært. Vi spiser brød til frokost, lunsj og kveldsmat. Og ja - gjerne til middag også.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Brød er viktig for oss. Og derfor også en viktig kategori i dagligvarehandelen. Både fordi vi vil ha ferskt brød hele dagen - fulle hyller fra 07:00 til 23:00 - og fordi det aldri er priskrig i denne kategorien. Merkelig nok.

Kanskje fordi kjedene er integrert vertikalt? Som det heter på økonomi-språket.

Les også: Det er noen som tjener på det norske importvernet

Dette skjønte Norgesgruppen for noen år siden. Selvfølgelig. At vårt daglige brød betyr penger, altså. De bestemte seg derfor å tjene enda penger gjennom å også produsere det brødet de selger i butikkene sine. Tilfeldigvis var Norges største bakeri til salgs på den tiden, men Norgesgruppen syntes prisen var for høy. Gode råd var dyre.

Brød-dumping

Helt til de skjønte at det bare var å hive brødene til dette bakeriet ut av butikkene sine. Ett etter ett. Helt til bakeriet tapte så mye penger at Norgesgruppen selv kunne bestemme prisen. Sånn ble Norges største bakeri en del av Norgesgruppen. Hvorpå brødene igjen fikk plass i hyllene og Norges største bakeri igjen tjente gode penger på å bake brød. Dette brødet som koster 42 kroner. Eller mer. I billig-butikkene til Norgesgruppen.

Les også: Den helvetes landbrukspolitikken

Norgesgruppen kan selvsagt dekke seg bak at de ikke har brutt noen lover. Sannsynligvis. Men det er grov misbruk av makt. I min bok.

Bøndene får skylden

Men det frekkeste er likevel at Norgesgruppen prøver å dytte skylden for de høye prisene over på norske bønder. Når det ikke er noen som tjener så godt på norske bønder som nettopp Norgesgruppen. Ingen!

Det som nå blir spennende er å se om de velger å gjøre det samme med Nortura. Bondens selskap. Det ser ut som de er på god vei. Gjennom egne merker og importert kjøtt. Dessuten har konkurrentene allerede integrert seg bakover i kjeden.

Les også: Slipp bonden fri

Norturas tur?

I min lokale Kiwi-butikk er det for eksempel ikke mulig å få kjøpt kjøttdeig fra Gilde.

Bare Folkets, som kanskje er laget i Norge og kanskje i Tyskland. Og ved neste høstjakt er det for Norgesgruppen bare å hive ut et par produkter til. Og erstatte dem med noe annet. Og sånn kan de holde på - helt til et økonomisk presset kjøttsamvirke ikke har noe annet valg.

Les også: Uten korn blir det kaos

Eller blir fortalt av sine lånegivere at de ikke har det. Valg, altså. Eller er det gjelden som skal redde Nortura som selvstendig selskap? En dyrkjøpt selvstendighet i så fall.

Kun én vinner

Uansett - vertikal integrering er det verste som skjer i matmarkedet. Og særlig for norske forbrukere.

Det er nemlig de som må plukke opp regningen. Sammen med norske matprodusenter.

Det er ingen som vinner, altså. Unntatt Norgesgruppen.