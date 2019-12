Giftig julehilsen til Vedum: Frykter norsk skattesjokk

Frp-leder Siv Jensen advarer om regningen til norske skattebetalere i den nye podkastserien Stavrum & Eikeland.

Hun er første gjest ut i den ukentlige podkastserien fra to av norsk næringslivsjournalistikks mest rutinerte aktører: Gunnar Stavrum er sjefredaktør i Nettavisen, forfatter av flere bøker om betydelige størrelser i finans og næringsliv og en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Makkeren Ole Eikeland var i årevis hans kollega i Økonomisk Rapport og Nettavisen og er i dag partner i PR-byrået Eikeland & Ravnaas.



Beskjeder til Vedum

I denne første episoden kvitterer finansminister Siv Jensen (Frp) ut en julehilsen med to hovedbudskap til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum: Han vil få store problemer med å gjennomføre Sp-politikk i en rødgrønn allianse. Og han er hjertelig velkommen tilbake til borgerlig side, 14 år etter at de først dannet regjering med Ap og SV.

- Senterpartiet forsøker å fremstå som et parti som vi senke skatter og avgifter. Men de foreslår å skjerpe skatter og avgifter i sine alternative budsjetter så det går ikke helt opp dette her. I det ene øyeblikket vil de gjøre noe med grensehandelen, mens i budsjettene sine vil de øke avgiftene på alkohol og tobakk som er de mest utsatte varene i grensehandelen, sier Frp-lederen.

INGEN KJØTTSKAM: Siv Jensen forteller Gunnar Stavrum (t.h.) og Ole Eikeland om egne juleforberedelser i podkasten og forsikrer at det ikke er snev av kjøttskam i hennes familie. Foto: (Nettavisen)





Og fortsetter med et budskap om at skattene i Norge vil bli vesentlig skjerpet med en en regjering utgått fra venstresiden.



- Det aller verste er at Sp vil komme i posisjon med Ap, MDG, SV og Rødt, som alle vil skjerpe skattene enda mer. Spørsmålet er hvor grensene går for rødgrønne politikere for å få penger til å gjennomføre dyre valgløfter.



Siv Jensen har tidligere bedt Vedum skifte side i politikken og gjentar sin invitasjon i podkasten.



- Da vil Vedum ha større mulighet til å få gjennomført den politikken han er ute og prediker.

Skal ta nummer én-posisjon

Gunnar Stavrum og Ole Eikeland har offensive ambisjoner for sin nye, ukentlige podkast. Hver onsdag morgen fra nyåret skal de to sette dagsorden i det norske ordskiftet.



- Vi skal ha meningsbærerne innen norsk næringsliv som gjester. Vi fikk finansminister Siv Jensen på første forsøk, og har flere sterke navn som er klare. Alt fra noen av Norges største investorer og næringslivstopper, til influencere og ikke minst gründere, sier Gunnar Stavrum.



- Drømmegjester er folk som John Fredriksen og Kjell Inge Røkke, men med Gunnars historie med bokskam, så blir vel det heller vanskelig, ler Eikeland med henvisning til at hans makker har skrevet uautoriserte biografer om både Røkke og Fredriksen.



