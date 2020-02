Gigantavtale for Iceland: Dukker opp på Circle K-stasjoner i hele landet

Frysevare-firmaet blir nasjonal aktør for sultne bilister.

- Nå blir vi å finne på alle stasjonene i hele Norge som har fryseskap, til sammen 185, sier Geir Opheim, administrende direktør i Iceland, til Nettavisen.

Etter en vellykket prøveperiode i tre utvalgte butikker har nemlig Iceland Mat blitt enige om å ta over som hovedleverandør av frosne dagligvarer til Circle K i hele landet. I disse dager jobbes det med å fylle opp hyllene, og fryseboksene, i de mange butikkene.

Iceland er en av Storbritannias største matvarekjeder og det er Iceland Mat som sitter på rettighetene til kjeden i Norge.

- Blir spredt

-Vi har hatt samarbeid på tre Circle K-stasjoner, og har vært en ordentlig suksess og det er kjempebra for oss vise frem varene over hele Norge. Da blir folk kjent med oss. Det er en effektiv måte å få distribuert sortimentet vårt, sier Iceland-sjefen videre.

Opheim forteller at de fortsatt jobber hardt med å skaffe egne butikker også.

- Men med Circle K blir vi spredt over hele Norge. Det er veldig fint for oss, sier han.

- Spennende

Markedsdirektør Ann Helen Våge viser til at Circle K er i ferd med å utvikle seg for å tilpasse «kundens behov, reisevaner, reiseformer og handlevaner». Hun mener kravet til praktiske løsninger øker, slik at man trenger å imøtekomme disse endringene.

- Vårt mål er å gjøre hverdagen til kundene våre litt enklere. Satsingen med Iceland er spennende fordi det gir kunder over hele landet tilgang til et utvidet sortiment av raske og gode måltidsløsninger for tilberedning hjemme, forklarer hun i en pressemelding.

Våge sier de de vellykede testene har gjort dem trygge på at produktene vil bli godt mottatt i hele Norge.

- Vi får daglige henvendelser fra kunder ulike steder i Norge med spørsmål om vi ikke snart kan åpne utsalg i nærheten av der de bor. Gjennom den type samarbeid vi nå får til sammen med Circle K får den norske forbruker tilgang til et spennende alternativ til de varene som man finner overalt ellers, fortsetter Opheim.

Planen er at leveransene til butikken starter allerede denne uken.