Gigantavtale sikrer LO-medlemmer landets laveste lånerente

Bare timer etter at LO og Sparebank 1 signerte en av historiens største bankavtaler fosset lånesøknadene inn på kundesenteret i Trondheim.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Her ser du situasjonen akkurat nå. Det har kommet inn 293 lånesøknader i dag. Og 33 er behandlet. Vi har nok å gjøre, så det skal bli godt å få flere medarbeidere, sier Stine Dyrhaug, teamleder for privatmarked i Sparebank 1 SMN.

- Ja, det er enkelt å selge billige boliglån, gliser konsernsjef Jan Frode Janson.

Klokka har så vidt passert 10.30 når Nettavisen er innom banklokalene i Trondheim sentrum denne onsdagen. Det har gått noen timer siden nyheten om at Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet har signert en av norgeshistoriens største avtale med LO.

- Jeg kjente på øyeblikket da jeg var på Youngstorget og signerte den mandag kveld, sier en åpenbart stolt Janson.

Også hos LO merker de at avtalen begynner å bli kjent.

Lånekunder sparer tusener

- Senest på vei inn hit møtte jeg en dame som er medlem hos oss. hun fortalte at dette betyr flere tusen i forskjell for henne, supplerer distriktssekretær Kristian Tangen ved LOs regionkontor i Trøndelag.

Avtalen LO har inngått med Sparebank 1-bankene, fører til at det nå er disse to bankene LO anbefaler overfor sine rundt 940.000 medlemmer. Det viktigste lokkemiddelet for å få LO-medlemmene som kunder, er nok den lave renten.

- Jeg tror du skal lete lenge etter en bank som kan tilby 2,25 prosent rente på boliglånet, sier Janson.

Det er renten en førstegangs boligkjøper som er medlem i LO kan regne med å få. Er han ikke medlem er renteprisen 2,75 prosent.

Banken forklarer den store LO-rabatten med at de sparer betydelige beløp på distribusjon.

Verdt milliarder for banken

- Det er LO som informerer om avtalen gjennom sine kanaler. Så har vi forpliktet oss til å gi medlemmene gode vilkår. I avtalen ligger det også en forpliktelse om at vi skal ha rådgivere til disposisjon. Derfor holder vi på med å ansette 30 nye mennesker, forteller Janson.

- Nærhet til medlemmene våre er viktig. At de har en lokal rådgiver som kjenner dem er viktig, sier Tangen.

Hva avtalen som strekker seg over tre år er verdt for banken, kan ikke Janson si noe om.

Men dersom de snaut 300 som har sendt inn lånesøknad denne formiddagen er LO medlemmer. Og dersom hver lånesøknad er på 1,5 millioner kroner. Ja da er det søknader om lån på nesten 450 millioner kroner.

- Vi regner med det er 50.000 LO medlemmer med finansieringsbehov i Midt-Norge. Så potensialet er stort, sier Janson.