Gigantavtalen mellom Sparebank 1 og LO: Bankens egne kunder må invitere seg selv på rentefest

30.000 kunder med LO-lån får ikke være med på ny og bedre avtale men mindre de ber om det selv. En svakhet med avtalen, innrømmer LO.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): For når Sparebank 1 SMN nå tilbyr LO-medlemmer boliglån med rente ned mot 2,25 prosent, så er det ingen automatikk i at LO-medlemmer som allerede er kunder i banken får bedre vilkår enn de har i dag.

Det bekrefter bankens konserndirektør for personmarked, Nelly Maske i en sms til Nettavisen.

«Nei, det skjer ingen automatisk overføring til nye produkter og priser som er inngått i den nye avtalen. Endelig pris settes alltid etter en individuell vurdering av kunden. Eksisterende kunder er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss for en vurdering av sine betingelser, og vil få samme pris som nye kunder dersom de kvalifiserer for disse produktene», svarer hun når Nettavisen spør om eksisterende kunder som er LO-medlemmer automatisk får de samme vilkårene som nye kunder.

Tre av fire stoler på banken

Akkurat LO-medlemmer fins det flere tusen av i banken. I pressemeldingen som ble sendt ut da avtalen med LO ble kjent, opplyser banken at den har 60.000 LO-medlemmer som kunder. Videre opplyser banken at 30.000 av disse har lån.

LO har 175.000 medlemmer i SMNs nedslagsfelt.

At eksisterende kunder ikke automatisk får bedre vilkår, får Endre Jo Reite som er privatøkonom og direktør for personmarked i BN Bank, til å reagere. Reite har gjennom lengre tid vært kritisk til hvordan norske banker behandler kundene sine.

STOLER PÅ EGEN BANK: Hele tre av fire bankkunder har tillit til at banken deres gir dem konkurransedyktige vilkår, viser en undersøkelse Sentio Analyse utførte på vegne av BN Bank Foto: Kilde: Sentio

I sommer la han frem tall som viser hele tre avfire kunder stoler på at banken automatisk gir dem en konkurransedyktig rente. Bankdirektøren mener LO-avtalen er nok et bevis på at det gjør bankene ikke, og han ønsker en debatt om slik forskjellsbehandling av kunder virkelig skal være lovlig.

Sparebank 1 SMN eier 35,02 prosent av aksjene i BN Bank og er sammen med Sparebank 1 SR-Bank BN Banks største eier.

- Dette er samme praksis jeg tidligere har kritisert. Det fremstår som om de har oversikt over hvilke kunder som er medlemmer av LO, men likevel overlater de jobben til hver enkelt kunde å sørge for å få bankens beste rente, sier Reite og legger til:

Rentefest for noen

- Dette er en super avtale, og en rentefest for LO-medlemmer som blir kunder i banken, mens mange av dem som allerede er kunder, ikke får være med. Slik skaffer banker seg nye kunder, men slipper millionregningen med automatisk å gi eksisterende kunder samme vilkår. Banken vet at mange av lånekundene de allerede har ikke vil følge opp, og da er det lett å låne ut billig for å kjøpe nye kunder.

VIL HA LIKEBEHANDLING: Flertallet av norske bankkunder ønsker at at bankkundene skal behandles likt. Foto: Kilde: Sentio på oppdrag av BN Bank

At det er penger å spare på å flytte over på det nye produktet for eksisterende kunder, er det liten tvil om. En enkel beregning gjort på et lån på 1,5 millioner kroner med 20 års nedbetalingstid, viser at en ny LO-kunde sparer totalt 161.757 kroner.sammenlignet men en vanlig kunde i banken.

- Ekstreme gap

I gjennomsnitt er det i overkant av 8.000 kroner per år. Første året er besparelsen over 13.000 kroner.

Beregningen er gjort med utgangspunkt i prisene banken oppgir på sine hjemmesider. Onsdag konstaterte også en fornøyd konserndirektør Jan-Frode Janson at det er enkelt å selge billige boliglån.

-Det er ekstreme gap mellom slike medlemstilbud, og de vilkårene andre kunder i banker får. Man kan lure på om det er rimelig at ikke-medlemmer skal betale rundt 10.000 kroner mer enn medlemmene i LO, sier Reite.

Hos LO skulle man gjerne sett at medlemmer som allerede er kunde i banken, ble flyttet over på den nye og bedre avtalen automatisk.

LO: Må sjekke om kuner med LO-lån er LO-medlemmer

- Grunnen til at det ikke er noen automatikk i dette, er at banken må gjennomgå hver enkelt sin økonomi for å se om de oppfyller vilkårene, sier økonomisjef Siv Schau til Nettavisen.

Hun forsikrer om at LO vil følge opp medlemmene for å se til at de kontakter banken og ikke slår seg til ro med at de allerede er kunde.

- Mange av disse vil jo ha LO-lån i Sparebank 1 SMN i dag, men vilkårene der er ikke så gode som i den nye avtalen. Vi vil også følge opp med banken for å se hvor mange av de eksisterende kundene som blir konvertert over på ny avtale. Banken har forsikret oss om at alle vil bli tatt godt imot.

- Men burde ikke banken vært den som var ansvarlig for å kontakte medlemmene deres?

- Dette er tosidig som enhver annen dialog med banken. Vi leverer dessuten ikke ut medlemslistene våre, så det må uansett sjekkes at de fortsatt er medlemmer for å få de nye vilkårene.