Giganten legger ned kleskjede

Varner var i kjempetrøbbel før koronakrisen – så ble det langt verre.

Varner, Norges største kleskonsern, legger ned kjeden Wow som frittstående kjede, skriver Dagens Næringsliv.

Wow-kjeden har rundt 30 butikker i Norge - nå blir Wow i stedet en egen merkevare i Cubus.

Varner-gruppen, som eier Cubus, Bikbok, Carlings, Volt, Urban og Dressmann, har ifølge DN opplevd et salgsfall på 70 prosent etter at covid-19 rammet. 3.500 ansatte har blitt permittert.

Billingstad rammes

Nå varsler Varner at ansatte på hovedkontoret i Billingstad vil få tilbud om sluttpakker og at gruppen er i forhandlinger med fagforeningene i Sverige om en mulig nedleggelse av et ukjent antall butikker.

– Markedsituasjonen er uforutsigbar og mye er annerledes. Den alvorlige situasjonen krever at vi foretar kostnadskutt, også på hovedkontoret. For å se om vi kan unngå en enda mer alvorlig situasjon til høsten, ser vi nå på en løsning basert på en kombinasjon av videre permitteringer og frivillige sluttavtaler, opplyser pressekontakt Julie Bragli Eckhardt i en epost til Dagens Næringsliv.

I 2019 falt inntektene til Varner med 332 millioner kroner, og i starten av fjoråret varslet gruppen at Days Like This ville bli lagt ned. Bikbok stod alene for 85 millioner av omsetningsfallet fra fjoråret.

Massive permitteringsvarsler

I mars sendte Varner ut permitteringsvarsler til 3.500 ansatte.

– Butikkene holdes åpne så lenge vi ser at det er forsvarlig, men med en minimumsbemanning. Det er svært leit at situasjonen nå krever tiltak som går utover våre viktigste medarbeidere, sa kommunikasjonssjef Eckhardt til iTromsø.

I en e-post til DN skriver Eckhardt at gruppen nå ser på en løsning der frivillige sluttavtaler og videre permitteringer kombineres for å unngå en enda mer alvorlig situasjon til høsten.

