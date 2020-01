Gigantens klimagrep kommer 10 år før noen trodde det var mulig: Kutter Sveriges CO2-utslipp med 10 prosent

Bytter ut kull med hydrogen for å lage fossilfritt stål i 2026.

Mye har blitt sagt og skrevet om norske hydrogenferger og fremtidens marked for hydrogenbiler. Men hydrogen er ikke nødvendigvis først og fremst egnet til bruk i kjøretøy.

Mot slutten av 2019 kom stålkonsernet Svenskt Stål AB (SSAB) med en beskjed som overrasket mange innen både fornybarbransjen og stålindustrien: Stålgiganten vil produsere stål utslippsfritt i 2026 - hele ti år tidligere enn tidligere meldt.

I dag bruker stålindustrien stort sett kull som brensel og varme til produksjon og ulike prosesser. Men flere, inkludert Svenskt Stål, har lenge snust på fossilfritt hydrogen som en klimavennlig erstatter.

- Vi strammer opp vår opprinnelige målsetning, som var 2035. Nå har vi lovet kundene våre at det kommer fossilfritt stål til de europeiske og nordamerikanske markedene i 2026. Vi bygger om fabrikkene våre, og alt skal være helt klart innen 2040, sier SSABs klimadirektør Harri Leppänen.

Her produseres 40 meter lange stålplater i Oxelösund. Foto: SSAB

Stålproduksjon er utslippsbomber



Stålindustrien står for omtrent 7 prosent av verdens totale CO2-utslipp, og er i det hele tatt en svært energikrevende prosess. Befolkningsvekst og mer tilflytning til byene gjør at industrien forventer økt etterspørsel etter stål fram til 2050.

Stål har en enorm styrke i forhold til vekten og prisen, og er kanskje det viktigste konstruksjonsmaterialet i verden. Når stålet først er produsert, er det 100 prosent resirkulerbart, og kan brukes i nye produkter - som for eksempel skyskrapere, skip, vindturbiner og rørledninger.

De skyhøye utslippene fra produksjonen er likevel ikke til å komme utenom, og det var bakgrunnen for at de tre svenske industrigigantene Svenskt Stål, Vattenfall og LKAB for fire år siden gikk sammen om å forsøke å revolusjonere stålindustrien. Gjennom å fjerne kullet fra prosessen, ville svenskene lage stål helt utslippsfritt.

Stålplatene til Svensk Stål blir produsert på blant annet fabrikken i Oxelösund. Foto: SSAB

I Sverige står stålindustrien for 10 prosent av de totale CO2-utslippene. I Finland, som er deleier i Svenskt Stål, står utslippene fra stålproduksjon for 7 prosent av de totale utslippene. Både Sverige og Finland har satt seg mål om bli fullstendig karbonnøytrale innen henholdsvis 15 og 25 år.

Labtestene har allerede vist at hydrogenteknologien virker, og til sommeren starter prøveproduksjonen i Svenskt Ståls pilotanlegg i Luleå.

- Den teknologiske utviklingen er allerede i full sving. Ved å utfordre en teknologi som har vært mer eller mindre uendret i nesten tusen år, vil vi i prinsippet utrydde alle CO2-utslipp. Fram til i dag har CO2 vært et uunngåelig biprodukt av stålproduksjon. Med denne teknologien, vil de eneste utslippene være vann, sier Martin Pei, teknologidirektør i Svenskt Stål.

Krever milliardinvesteringer

Svenskt Stål, gruvedriftselskapet LKAB og statseide Vattenfall har blitt enige om å investere rundt 1,7 milliarder svenske kroner på teknologien. Den svenske Energimyndigheten bidrar med nesten 600 millioner svenske kroner i støtte.

Sverige og Finland har tusenvis av arbeidsplasser og store investeringer knyttet opp til prosessteknologi, samt bilproduksjon og maskinproduksjon - som krever store mengder stål. Den raske utviklingen av fossilfritt stål er utvilsomt kjærkomne nyheter for begge landene, som har svært ambisiøse klimamål.

Svenskt Stål blir verdens første selskap til å selge fossilfritt stål. Her fra direktør Martin Lindqvists presentasjon i forbindelse med seminaret Swedish Steel Prize i Stockholm i november. Foto: Henrik Hansson (SSAB)

Teknologiutviklingen har utvilsomt potensiale som eksportvare, noe Svenskt Ståls administrerende direktør Martin Lindqvist er klar for:

- SSAB vil tilby de første fossilfrie stålproduktene på markedet allerede i 2026. Vi vil søke partnerskap med kundene våre rundt felles mål, slik at de kan bli de første i verden til å ta i bruk fossilfritt stål i sine egne produkter, sier Lindqvist i en melding.

