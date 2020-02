Gigantisk kutt: Rasmus Hansson skal lære deg å brette plastposer

Nordmenn forbruker 145 plastpose i året etter handel hos Rema 1000, Kiwi og de andre dagligvarekjedene. Det vil Rasmus Hanssson og Handelens miljøfond endre på.

- «Lommepose» viser humoristisk, men enkelt, hvordan du kan brette en plastbærepose til en liten trekant som får plass i enhver lomme, opplyser Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond til Nettavisen.

Videoen øverst i saken viser hvordan du bretter en plastpose.

Kampanjen skal foregå i digitale kanaler, sosiale medier, utendørs og i butikker over hele landet, og gjennom blant annet video skal de inspirere og lære folk å brette posene.

- Handelen har gjennom Handelens Miljøfond forpliktet seg til å redusere forbruket av plastbæreposer med 20 prosent innen utgangen av 2020, sier han.

SKAL BIDRA TIL PLASTKUTT: Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, ønsker at folk skal bli flinkere til å brette og ta med seg pose på butikken. Foto: Handelens Miljøfond

Det tilsvarer et kutt på 155 millioner poser, 30 per person, i løpet av året.

- Vi er allerede på god vei, men vi ønsker å redusere antallet plastbæreposer ytterligere med 100 millioner i 2020. Vi satser på å få gjort mye i løpet av kampanjeperioden på tre-fire måneder, sier han.

145 poser per person

Han forteller at det ble solgt 774 millioner plastbæreposer i Norge i 2018, og viser til tall fra Grønn Punkt Norge. Det var riktignok en nedgang på 10 prosent fra året før, men likevel er antallet solgte plastposer fortsatt høyt.

- Det representerer fremdeles 145 poser per person i året, forklarer Hansson.

Mange butikker tilbyr kundene å kjøpe papirposer eller ombruksnett, som har bidratt til noe av nedgangen. Vi har imidlertid fortsatt langt igjen.

Han forteller at kampanjen ikke bare retter seg mot voksne.

- Vi snakker mye til barn og unge, fordi vi vet at foreldrene hører på dem. Barn og unge er ofte mer miljøbevisste enn oss voksne, og det er jo de som skal arve problemet, forklarer Hansson.

7 millioner plastposer i naturen

Hansson trekker fram en rapport gjort av konsulentselskapet Mepex for Grønt Punkt Norge i 2016, som viser at om lag 80 prosent av plastbæreposene ender opp i restavfallet - primært brukt til å kaste restavfallet i. Rundt 14 prosent ligger derimot løst i restavfallet.

- Det antas at mindre enn én prosent av plastbæreposene ender i naturen. Men selv om andelen er liten, representerer det et stort antall poser. Legger man én prosent til grunn vil det si at rundt 7 millioner plastposer ender opp i naturen, forteller han.

Å få folk til å kaste mindre plast vil bidra til et bedre miljø, og en så liten ting som å bruke plastposene flere ganger, er noe alle klarer.

- Vi må få folk til å få lyst til å brette poser, og det er så lett å brette den, ha den i lomma og bruke den igjen, sier han.