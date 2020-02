Gigantisk opptur for «tiårets beste investering»: Bitcoin

Coronaviruset er med på å gi en opptur for Bitcoin.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge CNBC er Bitcoin opp hele 29 prosent bare i januar, det skyldes blant annet det dødelige coronaviruset.

I årets første måned har Bitcoin hatt en formidabel verdiøkning på nesten 40 milliarder dollar, den sterkeste økningen på en måned siden starten av 2013. En bitcoin koster nå 9.200 dollar. Det er imidlertid fortsatt lang vei opp til den høyeste noteringen for kryptovalutaen noensinne, som var i desember 2017 på over 19.000 dollar.

Økte med 352 milliarder kroner

Eksperter sier til CNBC at Bitcoin, som for kort tid siden ble kåret til «tiårets beste investering», blir sett på en «trygg havn» i forbindelse med coronaviruset, som nå både tar liv og skaper børsnedgang verden over.

Mandag var over 17.000 mennesker bekreftet smittet av coronaviruset, og over 360 hadde mistet livet.

Totalt økte verdien på Bitcoin med 39,7 milliarder dollar, eller 352 milliarder norske kroner i januar. Man må tilbake til januar 2013 for å finne et tilsvarende tall, da Bitcoin var opp hele 54 prosent på en og samme måned.

Opptur for Bitcoin og gull

Nigel Green, som er administrerende direktør i deVere Group, sier til CNBC at Bitcoin er en «trygg havn» for eiendeler i en tid med usikkerhet.

- Jo flere individer som blir rammet, og jo flere land rundt om i verden som blir rammet, dess større påvirkning får det på de tradisjonelle markedene og dess høyere øker prisen på Bitcoin, sier Green.

Det er ikke bare Bitcoin som har en opptur som en følge av coronaviruset. Ifølge Business Insider er det flere farmasøytiske selskaper som øker i verdi som en følge av virusutbruddet. Det samme gjelder gull, som ifølge Bloomberg nådde den høyeste verdien på over syv år sent i forrige uke.