Gigantisk Uber-krasj på Wall Street

Uber gjør et større tap enn ventet andre kvartal og aksjen stuper på Wall Street.

Søndag kom Ubers resultater for andre kvartal. Tallene var ikke positive for selskapet, og CNBC melder at Uber-aksjen faller med omkring 10 prosent som følge av dette.

Netto tap for selskapets er 5,24 milliarder dollar - nesten 47 milliarder kroner. Tap per aksje endte på 4,72 dollar - mot forventede 3,12 dollar, mens selskapet hadde inntekter på 3,17 milliarder - omkring 28 milliarder norske kroner. Forventet inntekt var derimot 3,36 milliarder dollar, eller 30 milliarder norske kroner.

- Vi tror at 2019 vil være vårt største investeringsår og at i 2020, 2021 vil du se at tapene går ned, sier administrerende direktør i Uber, Dara Khosrowshahi, som også sier han ikke er i tvil om at selskapet vil være lønnsomt, til CNBC.

Det ble andre kvartal bestilt Uber-turer for 12,19 milliarder dollar, mens hjemmeleveringstjenesten Uber Eats dro inn 3,39 - til sammen omkring 139 milliarder norske kroner.