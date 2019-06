Gigantisk valutasmell for Trond Mohn

Milliardæren og velgjøreren Trond Mohn tapte 2,5 milliarder på valutatransaksjoner i fjor.

Mohns investeringsselskap Meteva har inngåtte såkalte valutaterminkontrakter. En terminforretning er en bindende avtale mellom banken og kunden om kjøp eller salg av et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt.

Dette er i utgangspunktet aktuelt for kunder som ønsker å kurssikre sine fremtidige inntekter og utgifter i valuta.

I 2018 gikk det ordentlig galt. Valutaterminkontraktene påførte Mohns investeringsselskap et urealiserte tap på kontraktene på hele 1,69 milliarder kroner. Det resultatførte tapet er på 796 millioner korner, slik at det samlede tapet var på om lag 2,5 milliarder kroner.

Selskapet har imidlertid mye midler å ta av, 3,25 milliarder kroner i bankinnskudd var ved årsskiftet stillet som sikkerhet for kontraktene. Det fremkommer ikke hvilke valutaer Mohn har spekulert i.

Røde tall

I resultatregnskapet er det ført finanskostnader på 849 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til valutasmellen. Det ga et underskudd før skatt i fjor på 314 millioner kroner, mot et overskudd i 2017 på 491 millioner.

Nettavisen Økonomi skrev i juli i fjor at Mohns andre investeringsselskap Wimoh i 2017 tapte 448 millioner kroner på valutahandel. Til Nettavisen understreke Mohn for ett år siden at tapet kun er på papiret foreløpig.

- Nå er det sånn at regnskapsreglene ikke skiller mellom urealisert og realisert tap, så dette tar jeg veldig avslappet. Så langt i år har vi redusert tapene fra i fjor kraftig og vi har god inntjening, sa Mohn.

Men det var i fjor ikke første gangen at Mohn går på en smell på valutamarkedet. I 2015 tapte Mohn 528 millioner kroner på valuta, mens han satt igjen med en gevinst på 0,9 millioner kroner i 2016.

Totale valutatap: 3,5 milliarder

Mohn hadde dermed tapt 975 millioner kroner på valutaspekulasjon på tre år. Med valutatapene i fjor utgjør de realiserte og urealiserte valutatapene 3,5 milliarder kroner.

Mohn sa i juli i fjor at tapet delvis kan forklares ved at kronen tradisjonelt svekker seg mot andre valutaer i ukene inn mot nyttår.

- Norske kroner som svekket seg noe voldsomt rundt juletider, slik har det vært de fleste årene. Når regnskapet skal gjøres opp 31. desember, så bærer det preg av det, sier Mohn.

Sikring...?

Ved valutaterminer kan kunden sikre valutakursen på sine fremtidige inntekter og utgifter i valuta. Gjennom terminforretninger kan kunden dermed redusere sin valutarisiko. Det ser ikke ut til å ha skjedd for Mohn de seneste årene.



Ulemper ved terminforretninger er at kundene kunden muligheten for en eventuell kursgevinst i perioden fra inngåelse av terminforretningen til endelig forfallstidspunkt (oppgjørstidspunkt).

Bladet Kapital vurderte i fjor Trond Mohn til å være Norges 16. rikeste person, med en anslått formue på 11 milliarder kroner.

Saken oppdateres.