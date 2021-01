Gigantkjeder kutter prisen på nett: – Vi må tenke nytt

Nå er hjemlevering av både klær, bøker, spill og sportsutstyr blitt helt gratis.

I forbindelse med midlertidig stenging av flere varehus og butikker i Oslo og Viken, tilbyr nå flere store kjeder gratis frakt i disse områdene.

En av dem er XXL:

– Dette handler om å være til stede for kundene våre. Når ni varehus i Oslo og Viken blir stengt denne uken så må vi tenke nytt og alternativt, sier kommunikasjonsdirektør i XXL, Andreas Nyheim, til Nettavisen.

– Vi måtte se mulighetene i denne tøffe situasjonen, og da kom vi opp med dette. Så nå har vi slått oss sammen med Bring og ønsker å teste ut det, for å vise at det fremdeles er mulig å handle trygt og godt hos oss.

Testprosjekt

I første omgang gjelder tilbudet ut januar.

– Vi har ikke tatt stilling til hva som skjer etter det. Det vil også avhenge av smittesituasjonen og myndighetenes restriksjoner, sier Nyheim.

XXL betaler Bring for å gjøre jobben, men anser det hele som et samarbeidsprosjekt der begge parter bidra. Nyheim sier at han ikke kan gå inn i detaljer på hvor mye testprosjektet koster sportskjeden.

– Vi prøver å se omvendt på dette. For oss er dette en mulighet for å være til stede for kundene, og til å markedsføre nettbutikken, i en tid der folk i Oslo-regionen ikke kan møte oss i varehusene, sier Nyheim.

– Vi ønsker å strekke oss for å tilby kundene en trygg handel. Med dette kan man få varene levert trygt og enkelt helt hjem til dørstokken.

Ordningen med gratis levering har imidlertid enkelte forbehold, som at du fortsatt må betale for varer som veier mer enn 35 kilo. Får butikkene åpne før 31. januar, vil dessuten ordinære fraktpriser gjelde igjen umiddelbart.

Klær og bøker hjem på døren

Også Varner, som eier Cubus, Bik Bok, Carlings og Dressmann, tilbyr nå gratis hjemlevering for sine kunder:

– Alle våre kjeder har tilbudt kunden gratis hjemlevering periodevis siden mars i fjor. Vi gjør det fordi vi ønsker å tilby alle kundene våre en enkel og sikker handel enten det er i fysisk butikk eller på nett, spesielt i disse krevende tider, skriver Julie Bragli Eckhardt i en e-post til Nettavisen.

Hvor lenge tilbudet varer i denne omgang er usikkert:

– Det gjøres en løpende vurdering av dette i hver kjede.

Både Norli og Ark Bokhandel tilbyr også gratis frakt på sine produkter som følge av at flere butikker nå er stengt:

– Det er riktig, skriver administrerende direktør i Norli, John Thomasgaard, i en SMS til Nettavisen.

– Vi forsøker å gjøre det enklest mulig for kundene våre nå som mange butikker er stengt. Fri frakt gjelder foreløpig ut 31. januar, bekrefter daglig leder hos Ark, Kine Søby, til Nettavisen.

Øvrige butikker

Andre store kjeder har ulike løsninger på at flere butikker nå er stengt. Både Elkjøp, Power, Jysk og Skeidar opplyser på sine nettsider at det er mulig å reservere varer på nett, og hente dem utenfor de stengte butikkene, på parkeringsplassen eller i et annet egnet område.

For andre butikker gjelder fremdeles kravet om at man må kjøpe for en minimumssum før frakten blir gratis. Intersport opplyser på sine sider at de har fri frakt ved kjøp over 1000 kroner, mens Kitchn og Tilbords har fri frakt ved kjøp over 598 kroner. H&M har fri frakt for medlemmer ved kjøp for over 300 kroner.

