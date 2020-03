Gigantselskapet Amazon skal ansette 100.000 personer

Amazon opplever en enorm pågang fra folk som vil handle på nett.

NEW YORK (Nettavisen): Selskapet Amazon opplyser mandag kveld at de vil ansette 100.000 personer for å møte etterspørselen fra folk som handler på nettet.

Selskapet vil ansette folk både i varehusene og folk som kan jobbe med levering, melder CNBC.

Les også: Ville tjene seg rik på å tømme butikker og selge overpriset antibac på nett - ble sittende med 17.700 flasker som ikke kunne selges

Amazon opplyser i en pressemelding mandag at de også vil investere 350 millioner dollar globalt for å øke lønningene til ansatte og partnere for å kunne bidra til å levere ut varer til de som må holde seg hjemme.

De øker lønningene med to dollar i timen i USA, to pund i Storbritannia og rundt to euro i mange andre europeiske land.

Les: Kollaps på Wall Street - Oslo Børs unngikk børskrakk

- Uvanlig stor pågang

Selskapet skriver også at det har uvanlig stor pågang fra folk som vil ha varer levert på døren, og sier det de nå vil gjøre er spesielt viktig for å kunne levere varer hjem til de eldre og andre med underliggende helseproblemer.

- Vi ser en betydelig økning i etterspørselen. Vi åpner derfor 100 000 nye heltids- og deltidsstillinger over hele USA i våre oppfyllingssentre og leveringsnettverk for å møte den økende etterspørselen fra folk som er avhengige av Amazons tjeneste i løpet av denne stressende tiden, spesielt de som er mest sårbare for å være ute i offentligheten, skriver selskapet.

- Kan miste én million arbeidsplasser i USA bare i mars

Men selv om Amazon nå skal ansette, tror en tidligere Trump-rådgiver også at USA kan miste én million arbeidsplasser bare i mars.

- Det vi vil komme til å se her, er noen av de mest negative jobbtallene vi noen gang har sett, advarer økonomen Kevin Hassett, som tidligere var rådgiver for president Donald Trump.

- Det vi vil komme til å se her, er noen av de mest negative jobbtallene vi noen gang har sett, advarer økonomen Kevin Hassett, som tidligere var rådgiver for president Donald Trump. Her er de sammen på et arkivfoto fra 2018. Foto: Arkivfoto: AFP / NICHOLAS KAMM

Tall som ble presentert i begynnelsen av mars viste derimot at arbeidsledigheten i USA falt fra 3,6 prosent i januar til 3,5 prosent i februar.I februar ble USAs økonomi tilført 273.000 nye jobber. Men Hasset tror at dette snur.

Bakgrunnen for negativiteten til Hasset, som nå jobber som økonomikommentator i CNN, er presset koronaviruset gir på flere bedrifter i USA. Han viser til både flyselskapene og cruiseselskapene, men også Nike og Apple som nå stenger flere av sine butikker.

- Oddsene for global resesjon er når nær 100 prosent

I Las Vegas er det også flere som stenger, og i flere stater, deriblant New York, vil restauranter og barer nå også bli stengt fremover.

- Oddsene for en global resesjon er når nær 100 prosent, sier Hasset til sin egen TV-kanal.

Grupperingen Airlines for America krevde på mandag en krisepakke på rundt 58 milliarder dollar av staten. Sentralbanken Federal Reserve kunngjorde på mandag at de vil pumpe ytterligere 500 milliarder dollar inn i markedet for å hjelpe økonomien.

Til tross for dette var det en laber børsdag på Wall Street. Det endte til slutt med kollaps. Dow Jones endte ned 3000 poeng, nesten 13 prosent. Mandag er med dette den verste børsdagen siden 1987.

Over 4000 personer er nå smittet av viruset i USA.