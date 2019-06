Gikk glipp av millioner - nå venter store penger for Norges nye golfhelt

Viktor Hovland ville fått nær to millioner kroner i premiepenger for sin ekstremt sterke plassering US Open. Men det er et problem.

Problemet er at han er amatør, og amatører har ikke lov å motta premiepenger. Hadde 21-åringen gått som profesjonell, vill han ifølge Norsk Golf innkassert 226.609 dollar. Det tilsvarer tett opptil to millioner norske etter mandagens vekslingskurs.

Men dette blir det en ordning på allerede denne uken. Norsk Golf skriver at ingen er i tvil om at at pengene vil komme for Viktor, som nå debuterer som proff. Torsdag spiller han i Travelers Championship på TPC River Highlands. De fire neste ukene spiller han på PGA-touren.

Han smiler når Norsk Golfs reporter i US Open spør om hvor mange nye sponsoravtaler som er signert før proffeventyret begynner.

– Jeg ønsker ikke å svare på det nå. Det blir klart før jeg spiller neste uke. Da er jeg nok i det nye utstyret.

US Open-eventyret

Med 67 slag, fire under par, på siste dag i US Open skrev Viktor Hovland historie for amatører søndag.

Hovland slo også turneringsvinner Gary Woodland den siste dagen. Amerikanske Woodland avsluttet søndag med 69 slag, som holdt til 271 totalt, 13 under par og vant US Open 2019 foran fjorårets vinner og verdensener Brooks Koepka.

Viktor Hovland kom på en sterk 12. plass i turneringen totalt. Noen penger i kassa blir det imidlertid ikke på ham for prestasjonen, ettersom han fremdeles er amatør. Profesjonell er han først mandag.

HEDRET: På sin siste dag som amatør ble Viktor Hovland tildelt medaljen som beste amatør i US Open 2019. Foto: David J. Phillip / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Slo 59 år gammel rekord

Det norske stjerneskuddet Hovland leverte dagens nest beste prestasjon, satte amatørrekord for US Open og ble lagt merke til i golfverdenen søndag.

– Viktor Hovland avsluttet akkurat med 280 på Pebble Beach. Det er det laveste 72-hullsresultatet for en amatørspiller i US Open noen gang, skriver PGA Tour på Twitter.

Etter fire ganger 18 hull – 72 hull – endte 21-åringen fra Norge med utrolig fire slag under par totalt, 280 slag i turneringen der bare tre amatører kom med til de to siste dagene.

Den forrige amatørrekorden var fra 1960, da Jack Nicklaus avsluttet med 282 slag.

Ingen anelse

Da reporteren fra Fox Sports , Joel Klatt, ba om en kommentar fra Hovland etterpå, ante ikke stortalentet at han hadde slått rekorden til Nicklaus.

– Jeg visste ikke det. Det er ganske kult, var Hovlands umiddelbare reaksjon.

Til VG innrømmer han at det føles bra å være en del av historien.

– Det er spesielt, det. Det er jo rekorder som har stått en stund, sier han.

Slo legende

Hovland har levert solid hele US Open, og på siste dag som amatør klinte han til med fantastisk prestasjon som sikret stort avansement på lista. Etter lørdagens tredjerunde lå han på 27. plass, likt med golflegenden Tiger Woods. Mens Woods avsluttet fjerde dag i US Open med 69 slag, som turneringsvinner Woodland, avsluttet Hovland med 67 slag. Hovland ble 12 totalt – Woods endte som nummer 21 i år.

Hovland startet sterkt søndag og lå fire slag under par etter åtte hull, etter fire birdier. Så snublet han litt med bogeyer på hull 12 og 17, men tok seg inn med birdies på henholdsvis hull 15 og 18, slik at han sikret det glitrende sluttresultatet på fire under par.

De andre tre amatørene som var med til siste dag i turneringen, Brandon Wu, Chandler Eaton og Michael Thorbjornsen, endte på 285, 289 og 304 poeng, som er henholdsvis ett, fem og 20 slag over par totalt.

