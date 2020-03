Gikk inn i travelt apotek - hevdet å være koronasmittet

Torsdag skal en koronasmittet kunde ha gått inn på Ditt Apotek i Kværnerbyen og ba om Paracet.

Det var fullt av folk og lang kø på apoteket, som ligger sentralt i Oslo, da personen kom inn på apoteket. Kunden hevdet han/hun var smittet med korona og var egentlig i hjemmekarantene, men gikk likevel på apoteket.

- Dette gjorde mange kunder på apoteket frustrert. Men vi kan forsikre dere at alt er under kontroll. Vi tok kontakt med FHI og smittevernet, og det er ingen grunn til å være bekymret. Alt er vasket og desinfisert, skriver apoteket i en Facebook-gruppe for beboerne i Kværnerbyen torsdag.

Den smittede kunden skal ha vært innom apoteket i 14-tiden torsdag, og det skal ha vært tre personer på jobb. Apoteket har for øvrig ikke svart på spørsmål om hva som skjedde med den eller de som ekspederte kunden, om den/de er satt i karantene eller ikke.

- Vi stengte apoteket i cirka fem til ti minutter. Alt ble desinfisert før vedkommende kom og etter at vedkommende forlot apoteket, opplyser apoteket i kommentarfeltet.

I innlegget understreket apoteket viktigheten om å holde seg hjemme dersom man er smittet.

- Vær så snill ikke kom innom apoteket. Dette vil bare gjøre saken verre. Beklager for de som var der og ble stresset, skriver apoteket.

Nettavisen har vært i kontakt med butikksjefen, og han ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i Facebook-innlegget.

Alle som har oppholdt seg utenfor Norden etter 27. februar, eller som har vært i nærkontakt med noen som har påvist smitte, må være i hjemmekarantene i 14 dager. Familier eller samboende til folk i hjemmekarantene, er ikke i karantene.

i karantene. Man blir ikke testet for covid-19-viruset selv om man er i karantene, heller ikke ved lette symptomer på sykdom.

Brudd på karantenebestemmelsene kan være straffbart.

Ved hjemmekarantene skal man sørge for å ha minst mulig kontakt med andre mennesker:

– ikke gå på jobb eller skole

– unngå offentlig transport

– unngå steder med andre mennesker

– holde mest mulig avstand til andre, minst én meter

Helsemyndighetene ber folk i karantene holde seg hjemme og ikke reise til hytta eller andre steder.

Selv om man er i karantene, kan man gå i butikken, kjøre bil eller gå tur.

Selv om man er i karantene, kan man gå i butikken, kjøre bil eller gå tur. (©NTB)

Folk som bor i området har reagert kraftig på hendelsen, og kommentarfeltet tyder på at flere ble bekymret. Én skriver at han har kontaktet politiet og informert om situasjonen, men skal ha fått til svar at politiet ikke har mulighet til å gjøre noe med dette.

Apoteket har også svart noen i kommentarfeltet på om kunden ikke anmeldes.

- Skulle ønske vedkommende hentet resept. Da hadde vi anmeldt. Men dessverre var det ved kjøp av reseptfrie varer, svarer apoteket.

Tonje Kinn, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Medisinaldepot AS (NMD), som eier Ditt Apotek, forteller til Nettavisen at de ikke kan pålegge apoteket å gjøre noe for å prøve å finne ut hvem vedkommende er. Dette er det eier(e) av det aktuelle apoteket som må ta en avgjørelse på.

- Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre til å kontakte smittevernvakta i Folkehelseinstituttet, sier hun.

Fredag kveld henger det en lapp på inngangsdøren til apoteket, som sier at du ikke skal gå inn dersom du tror du kan være smittet.

GA BESKJED: Apoteket ga folk i nærområdet beskjed om at det var en smittet person innom apoteket. Foto: Skjermdump Facebook