Gikk konkurs etter hyllesten fra Erna – nå satser vestlandsbedriften friskt igjen

«Petter Smart-konsernet» Roxel er spesialister på omstilling. Nå tar de fatt på en ny.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Bedrifter skapte nye produkter og fant nye markeder. Mange har vært flinke til å tenke nytt. Som bedriften Roxel i Stavanger. Før kom 80 prosent av inntektene deres fra oljebransjen. I dag kommer 90 prosent av inntektene fra andre næringer, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin nyttårstale for to år siden.

Statsministerens omfavnelse var et stort øyeblikk for industrikonsernet, som hadde gått fra å primært levere til oljenæringen til å drive innen samferdsel, transport og logistikk.

– Vi var stolte, og vi følte at vi fortjente det, sier konsernsjef Sigve Sandvik.

Men så, halvannet år senere, kom sjokkbeskjeden: Konsernledelsen måtte slå Roxel Tekniske, sitt største datterselskap, konkurs. Hva skjedde?

I de relativt tomme lokalene til Roxel på Forus utenfor Stavanger sitter en ny konsernsjef og en ny styreleder. Utviklingen i selskapet gikk i feil retning. Omtrent hele ledelsen har blitt skiftet ut, og konsernet har blitt restrukturert og refinansiert som et ledd i å gjenvinne tilliten fra banken, underleverandørene og kundene.

– Jeg unner ingen å gå konkurs. Det er forferdelig for dem som står i det, for kundene, de ansatte og hele renommeet til bedriften. Det var en skikkelig tung periode. Heldigvis fikk de aller fleste ansatte raskt arbeid igjen andre steder, og flere ble også ansatt i konsernet, sier daglig leder Sandvik.

NYTT STYRE: Som en del av en omfattende omstrukturering, ble hele styret, styreleder og daglig leder skiftet ut. – Mye måtte ryddes opp i, blant annet en uryddig eierbalanse, sier Sigve Sandvik, konsernsjef i Roxel Group. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Roxel hadde god selvtillit på vei ut av forrige oljenedtur, og red på en bølge av god omsetning og store vekstambisjoner. Men veksten og utgiftene kom ut av kontroll, og ledelsen skjønte for sent at mange prosjekter var skakkjørte og at kostnadene hadde skutt i været. Til tross for iherdige redningsforsøk, måtte konsernledelsen slå Roxel Tekniske konkurs før problemene rant over i resten av konsernet. 133 ansatte mistet jobben.

Konkursen ble starten på en omfattende omvelting av hele selskapet:

Aksjonærene har gått inn med totalt 41 millioner kroner i ny egenkapital, og gjelden har blitt redusert med totalt 71 millioner kroner. En ny emisjon var helt nødvendig for å komme i mål med refinansieringen.

I tillegg til ny konsernsjef og ny styreleder, er hele styret byttet ut. En restrukturering gjør at alle indirekte eiere blir direkte aksjonærer i Roxel Group, og aksjonærgruppen vil beste av 82 ulike aksjonærer - hvor Oslo-baserte Fredrik Syberg og daglig leder Sigve Sandvik blir selskapets største eiere. Alle ansatte vil også få tilbud om å kjøpe aksjer.

I tillegg til å satse videre innen samferdsel, steinknuseverk, transportsystemer og logistikk for postsortering og flyplasser, samt noe olje og gass, vil selskapet posisjonere seg som en betydelig aktør innen bærekraftig teknologi og fornybar energi.





– Jeg har vokst opp i oljebransjen. Det har vært faget mitt siden 1982. Men når verden endrer seg, så kan ikke vi stoppe det. Kundene vil ha andre typer tjenester. Bærekraft er et mye brukt ord, men det er viktig, sier Sandvik.

Vil komme styrket ut av koronakrisen

Den nye konsernsjefen erkjenner at sårene fra Roxel Tekniske-konkursen fortsatt ikke er leget. Egenkapitalen er ikke stor, og konsernet har fortsatt ansatte som er permittert på grunn av covid-19-situasjonen. Den globale krisen har også gjort at underleverandører i utlandet vil ha forhåndsbetalt, mens kundene ofte holder igjen pengene før de ser at alt er på plass. Roxel kjenner på presset.

Nylig fortalte oljegründer Ståle Kyllingstad om tøffe tak i leverandørindustrien, der mange leverandører har flere oppdrag nå, men at høsten fort kan bli vanskelig for mange. Men det finnes lyspunkter i en ellers dyster tid, ifølge Roxel.

– Foreløpig ser det ut som at vi vil komme oss gjennom krisen med hevet hode. Markedet vårt er ikke dødt. Vi får fortsatt forespørsler, og vi vinner jobber. Senest i går vant vi en jobb verdt 80 millioner kroner for et tunnelprosjekt på Vestlandet, sier Sandvik.

MOT LYSERE TIDER: Nylig kunne Roxel juble over en fersk tunnel-kontrakt verdt 80 millioner kroner. I fremtiden skal Roxel være flinkere til å ta seg bedre betalt, ifølge finansdirektør Øyvind Osjord (til venstre). Her sammen med Asbjørn Lunde, salgsdirektør for olje og gass, og konsernsjef Sigve Sandvik utenfor konsernets kontorer på Forus. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Konsernsjefen sier at Roxel 2.0 vil bære preg av mer teknologiutvikling og innovasjon, der mer spissede og målrettede produkter vil bli prioritert fremfor en bred disiplinorientering. Omstillingsevnen som statsministeren trakk fram i 2018 skal fortsette.

– I 2015 og 2016 så vi at andelen offshore-oppdrag begrenset seg selv, og vi så større muligheter innen andre segmenter - blant annet logistikk og infrastruktur. Nå som vi er på vei inn i en ny oljekrise, er det naturlig at vi igjen ser hvilke andre steder vi kan vinne kontrakter. Ikke fordi vi nødvendigvis vil, men fordi kundenes behov endrer seg, sier Sandvik.

Den ferske styrelederen Per-Allan Røsand berømmer Roxels tilnærming til innovasjon og nye markeder.

– Vi i styret opplever at organisasjonen er fleksibel og positiv til endringer. Uten den holdningen hadde det vært vanskelig å omstille seg. Roxel ser på endringer som noe positivt, og da vil man alltid være relevant for kunden og markedet, sier Røsand.

