Gir barn lekser om å innføre kjøttfri dag hjemme: – Det er helt vanvittig

En åtte år gammel gutt fikk i lekse å spise mindre kjøtt og kaste plast. – Helt vanvittig, mener Jon Georg Dale (Frp).

Pappaen fikk kaffen i vrangstrupen da han så leksene til den åtte år gamle sønnen kom hjem med fra Nardo skole i Trondheim.

«Lekse: Middag uten kjøtt er mer miljøvennlig. Klarer du å ta bort kjøtt fra en middag ekstra denne uka?»

Det sto på leksekortet fra læreren.

– Nå må jeg virkelig si at jeg er drit lei dette klimahysteriet, skriver pappaen i et innlegg på Facebook-gruppen «Folkeopprør mot klimahysteriet».

Les også: Cicero etterlyste debatt i Nettavisen: Nektet selv å møte Klimarealistene hos Fredrik Solvang

– Synes rett og slett det begynner å bli vel drøyt når unger skal få dette prakket på seg fra skolen i form av en lekse, skriver pappaen på Facebook-gruppen.

Han reagerte kraftig på at leksene blir sidestilt med lekser i norsk og matematikk, og mener dette går altfor langt.

Det var Nidaros som omtalte saken først. (Bak betalingsmur)

– Absurd

Tidligere landbruksminister og nå stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) mener denne typen lekser er helt vanvittig.

VANVITTIG: Stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) mener klimaleksene i Trondheim kommune er absurd. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Unger har godt av et variert kosthold. Det sier også kostholdsrådene. At man skal få anbefalt annerledes enn det, på basis av symbolpolitikk, preget av skolenes beslutning – det er helt vanvittig, sier Dale til Nettavisen.

Han mener det er absurd å gi ungene slike lekser, og reagerer spesielt på at barn får beskjed om å innføre kjøttfrie dager hjemme.

– Dette er helt absurd, og en avsporing av enhver fornuftig klimadiskusjon. Å gi ungdom lærdom om hva ulike forbrukervalg betyr er helt greit. Men å sende ungene hjem for å si at de skal slutte å spise kjøtt, helt uten å vite konsekvensene det har - det er et klassisk eksempel på hvor ille det går når symboler vinner frem fremfor nøktern og fornuftig tilnærming. Det er absurd.

Les mer: Én ting ved Norge irriterer Hans-Wilhelm Steinfeld grenseløst: - Toskeskapen kjenner ingen grenser

– Den eneste måten å få en fornuftig diskusjon for å redde kloden blir kortsluttet med enkle symbolgrep. Som for eksempel å prøve å gi ungene dårlig samvittighet for fredagstacoen. Nok en gang blir det symbolene som blir driverne av debatten.

– Er det et problem at unge blir engasjert i klimasaken på denne måten?

– Jeg mener aldri det er et problem at unger er engasjert. Men det kan være et problem hvis det er på feilaktige premisser som kommer fra voksne. Jeg mener det er all grunn til å stille spørsmål.

– Denne saken viser at det foregår på alt annet enn et opplyst og fornuftig nivå. Men på et nivå som kan fordumme debatten. Helt strålende at unger er engasjert i det. Men hvis de blir presentert premisser som ikke står seg, så er det et helt meningsløst utgangspunkt for enhver fornuftig diskusjon, sier Dale.

Les også: Brasil mener Norge har kastet bort åtte milliarder på regnskog - Norge mener det har vært «en stor suksess»

Taus rektor

Rektor Elin Østgaard ved skolen ønsker ikke å snakke med Nettavisen når vi tar kontakt, men viser heller til Bjørn Arild Silseth som er rådgiver i Miljøenheten i Trondheim kommune.

Han vil presisere at leksene gis etter mye opplæring i matproduksjon og klimaendringer.

– Lekseforslaget kommer i etterkant av at elever har lært om klimaaspekter ved matproduksjon, og at ulik mat gir ulike klimagassutslipp. Leksene er tenkt som ei utfordring den ene uka, og ment å være med på å styrke læringsutbyttet, slik som alle lekser er tenkt å fungere, sier Silseth til Nettavisen.

Nettavisen har sett gjennom planen for miljøleksene. Det er ikke bare plast og kjøtt som står på læreplanen. Ifølge planen som kalles «Grønn barneby» utviklet av Trondheim kommune gis det ut miljølekser og miljøtips til elevene på barneskolen.

Blant andre miljølekser i planen er det:

Dropp en kjøretur. Gå, bruk buss eller sykle.





Årets TV-aksjon går til Care som samler inn penger til aksjonen «på egne ben». Bli med som bøssebærer ved din skole, eller ta godt imot bøssebærerne når de kommer søndag den 20. oktober.





Ballonger av plast som havner i naturen er ikke bra. Klarer du å feire 17. mai uten at noe søppel havner i naturen?

Til og med til sommerferien får elevene beskjed om å ikke glemme miljøleksene selv om det er ferie.

Les mer: Brukte tre år og 18 millioner på bygg som aldri ble noe av

Kunnskapsdepartementet: – Helt greit

Statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) svarer Nettavisen at de ikke vil detaljstyre skolenes pedagogiske virkemidler.

– Vi har tillit til at lærerne selv vet best hvilke metoder og hvilken arbeidsform som gir best læring. Generelt vil jeg anbefale skolene å jevnlig diskutere lekser og hvilket formål leksene har og bør ha, både i lærerkollegiet og med foreldrene, sier han.

– At lærerne tar opp vår tids største utfordring om klima og miljø også i klasserommet, synes jeg er helt greit.

Les mer: Klimaet endrer seg. Det er løsningene vi må diskutere